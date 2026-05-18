۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۵

حمام ارامنه همدان به بهره‌برداری رسید

حمام ارامنه همدان با مشارکت صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی کشور مرمت و به‌عنوان سفره‌خانه سنتی به بهره‌برداری رسید. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمام ارامنه در مجاورت میراث‌جهانی هگمتانه قرار دارد و متعلق به دوره قاجار است. 

این بنا به مساحت ۲۴۰ مترمربع با ۱۲۰ متر زیربنا از سال ۱۴۰۴ وارد فاز مرمت شد و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، همزمان با روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث‌فرهنگی به بهره‌برداری رسید. 

حجم سرمایه‌گذاری در این بنا ۴۰ میلیارد ریال است و برای ۷ نفر به طور مستقیم و ۵ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

در این مراسم سیدهادی حسینی عضو هیئت مدیره صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی، محسن معصوم‌علیزاده مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان و معاون وی، فرماندار همدان و جمعی از فعالان حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی همدان حضور داشتند. 

کد خبر 1405022802010
آزاده صفی
دبیر محمد آوخ

