به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمام ارامنه در مجاورت میراث‌جهانی هگمتانه قرار دارد و متعلق به دوره قاجار است.

این بنا به مساحت ۲۴۰ مترمربع با ۱۲۰ متر زیربنا از سال ۱۴۰۴ وارد فاز مرمت شد و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، همزمان با روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث‌فرهنگی به بهره‌برداری رسید.

حجم سرمایه‌گذاری در این بنا ۴۰ میلیارد ریال است و برای ۷ نفر به طور مستقیم و ۵ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

در این مراسم سیدهادی حسینی عضو هیئت مدیره صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی، محسن معصوم‌علیزاده مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان و معاون وی، فرماندار همدان و جمعی از فعالان حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی همدان حضور داشتند.

