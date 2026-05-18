همدان نماد کوچکی از ایران بزرگ است/ آمادگی ۳۰۰ بنای تاریخی برای واگذاری به بخش خصوصی 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدهادی حسینی دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در آیین بهره‌برداری از حمام ارامنه همدان، اظهار کرد: بناهای تاریخی یکی از نشانه‌های تمدن یک کشور است و ایران به خاطر برخورداری از تمدن و تاریخ کهن، گنجینه‌ای از این بناهای را در خود جای داده است.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی افزود: همدان نماد کوچکی از ایران بزرگ است و باوجود هگمتانه جهانی، آثار تاریخی متعدد و دانشمندان پرآوازه جایگاه ارزشمندی در کشور دارد.

او با اشاره به پیشینه غنی کشور از باب قومیت‌ها و مذاهب و ادیان، اظهار کرد: حمام ارامنه همدان نمونه بارزی از زندگی مسالمت‌آمیز ادیان در کنار یکدیگر است و مجموعه کلیسا، حمام و مسجد در کنار یکدیگر نشان دهنده تمدن و فرهنگ کهن ایران است.

حسینی با اشاره به سابقه هم‌زیستی ادیان در همدان، آب و هوای مطبوع و مهمان نوازی همدانی‌ها، گفت: خوشبختانه در استان اراده احیای بناهای تاریخی وجود دارد و نمونه‌های موفق احیا در سال‌های قبل گواه این ادعاست.

او ثبت جهانی هگمتانه را یکی از اقدامات ویژه در همدان دانست و افزود: باید از ظرفیت و فرصت خوبی که برای زنده کردن آثار تاریخی در استان وجود دارد بهترین بهره را برد.

حسینی ادامه داد: در جنگ رمضان دشمن آثار تاریخی ما را نشانه گرفت و این نشان می‌دهد دشمن با ریشه ما کار دارد و به دنبال قطع ریشه‌هاست.

او با اشاره به اینکه همدان یک استان ویژه و ریشه‌دار است، بیان کرد: سال قبل حدود هزار میلیارد تومان جذب سرمایه‌ برای مرمت آثار تاریخی داشته‌ایم.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی عنوان کرد: در صدد احداث بازارچه صنایع‌دستی با همکاری میراث‌فرهنگی و شهرداری همدان هستیم.

شهرداری همدان هستیم.

حسینی با اشاره به اینکه صندوق احیا یک نهاد غیردولتی است و با کمک مردم فعالیت می‌کند، گفت: مردم در سال‌های اخیر مشارکت خوبی در مرمت، حفظ و نگهداری آثار تاریخی کشور داشته‌اند.

او در پایان با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۳۰۰ بنا در کشور آماده واگذاری به بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: صندوق سه وظیفه‌ حمایت از فرش دستباف، صنایع‌دستی و مرمت آثار تاریخی را بر عهده دارد.

