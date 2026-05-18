به گزارش خبرنگار میراثآریا، در این نشست، فرآیند بررسی و ارزیابی مستندات شرکتکنندگان و پیشنهاددهندگان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام گرفت. پس از طی مراحل قانونی و اداری، شرکت «کارمانیا» واجد شرایط شناخته شد و با ارائه بالاترین قیمت پیشنهادی(۴۰ درصد بیشتر از قیمت پایه)، به عنوان برنده مزایده معرفی و جهت انجام تشریفات عقد قرارداد به مراجع ذیربط معرفی گردید.
شایان ذکر است در نوبت دوم این مزایده، دو پیشنهاد معتبر به دبیرخانه ارائه شده بود. همچنین شرکت سیاحتی علیصدر به عنوان بهرهبردار پیشین، در نوبت اول و دوم مزایده شرکت نکرده است.
گفتنی است این مزایده در چارچوب دستورالعمل ستاد عالی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت سایر ضوابط قانونی، از طریق فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و در دو نوبت طی یک بازه زمانی دوماهه برگزار شده است.
روابط عمومی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ضمن تأکید بر شفافیت فرآیندهای واگذاری، استمرار نظارتهای قانونی و صیانت از منافع عمومی را از اولویتهای اصلی خود در اجرای اینگونه فرآیندها اعلام میدارد.
