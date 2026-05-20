به گزارش خبرنگار میراثآریا، ابراهیم جلیلی چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در نشست تخصصی «بافت تاریخی؛ گنجینه گردشگری» اهمیت بافتهای تاریخی برای درآمد زائی و توسعه گردشگری و اقتصاد شهری در جهان تبیین کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ملایر ادامه داد: بافت تاریخی به مجموعهای از عناصر کالبدی، فضایی و عملکردی شهرها و سکونتگاههایی اطلاق میشود که در طول زمان شکل گرفته و دارای ارزشهای فرهنگی، معماری و هویتی هستند.
او افزود: بافتهای تاریخی هویت و سرمایه اصلی هر شهر محسوب میشوند، این بافتها شامل شبکه معابر، الگوی قطعات زمین، فضاهای عمومی، بناهای تاریخی و ارتباط میان آنها است.
جلیلی اضافه کرد: در واقع، بافت تاریخی حاصل پیوستگی و تداوم زندگی شهری در بستر زمان است و نه صرفاً مجموعهای از آثار منفرد.
او در ادامه به روشهای حمایتهای جهانی از بافتهای تاریخی و چرایی اهمیت آنها برای توسعه شهری را در سه محور اصلی اهمیت استراتژیک بافت تاریخی، روشهای جهانی حمایت از هسته مرکزی و بافت تاریخی و پیوند بافت تاریخی و توسعه اقتصاد شهر اشاره کرد.
جلیلی بیان کرد: دولتها و شهرداریهای پیشرو مانند بارسلون، فلورانس یا استانبول میدانند که بافت تاریخی سه سرمایه حیاتی هویت و برندینگ شهری، موتور اقتصاد محلی و توسعه پایدار و اجتماعی ایجاد می کند.
او به روش های حمایت از بافتهای تاریخی از جمله مدیریت با استفاده از باززندهسازی، کنترل ارتفاع و فرم، تکرنگایی و استایل اشاره کرد و مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی حفظ بافت تاریخی را تشریح کرد.
جلیلی با اشاره به ضوابط و مقررات ملی و بینالمللی حاکم بر این مناطق، افزود: در سطح جهانی از این محدودهها تحت عنوان مناطق حفاظتشده یاد میشود. بر همین اساس، هرگونه تعریض خیابان در این پهنهها ممنوع بوده و هر نوع عملیات عمرانی یا ساختوساز صرفاً با استعلام و اخذ مجوزهای قانونی از سوی اداره میراثفرهنگی امکانپذیر است تا اصالت و یکپارچگی کالبد تاریخی شهر حفظ شود
او اضافه کرد: در حال حاضر ۱۶۸ شهر در ایران دارای بافت تاریخی مصوب هستند که ملایر نیز با دارا بودن ۱۰۹ هکتار بافت ارزشمند، جایگاه ویژهای در این میان دارد.
جلیلی اظهار کرد: بافت تاریخی ملایر ۴.۹ درصد شهر ملایر را شامل می شود و حدود ۱۳ درصد جمعیت شهر در این ۴.۹ درصد زندگی می کنند که در چند سال اخیر حدود ۵ درصد افزایش جمعیت داشته است.
او افزود: سرانه تجاری بافت تاریخی ملایر ۸.۲۸ است که چندین برابر استاندارد محسوب میشود و هسته مرکزی ملایر از لحاظ تجاری اشباع است، همچنین ضرورت دارد برای شهر ملایر هسته خدماتی دومی ایجاد شود.
در پایان این نشست، راهکارهای عملی برای بهرهبرداری گردشگری از این بافت و نحوه تعامل سازنده با ساکنان محدودههای تاریخی ارائه شد.
