به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در این برنامه با تاکید بر نقش کتابخانه‌های تخصصی و جایگاه ارزشمند آن‌ها نزد اهل فن، گفت: طبق پژوهش‌های انجام شده، این کتابخانه پیش از سال ۱۳۳۰ که تاریخ راه‌اندازی آن است به عنوان قرائت‌خانه فعال بوده است.

محسن معصوم‌علیزاده ادامه داد: این قرائت‌خانه، اتاقی در ضلع شرقی ساختمان آرامگاه ابن‌سینا بوده و فریدالدوله گلگون ۶۵۰ نسخه خطی و کتاب چاپ سنگی با موضوعات مختلف در این محل گردآوری کرده است.

او با اشاره به اینکه کتابخانه فوق بیش از ۱۲۰ سال پیشینه دارد و مهر قرائت‌خانه بوعلی روی برخی از کتاب‌ها مشاهده می‌شود، اظهار کرد: پیش از آن که هوشنگ سیحون در آرامگاه بوعلی‌سینا مکانی را برای کتابخانه تعبیه کند این محل دارای قرائت‌خانه بوده است.

معصوم‌علیزاده با اشاره به اینکه کتابخانه فوق تقریبا از ابتدای انقلاب تا سال ۸۲ تعطیل و دوباره بازگشایی شد، خاطرنشان کرد: کتابخانه بوعلی‌سینا مجددا در سال ۹۶ تعطیل شد و در نهایت با پیگیرهای میراث‌فرهنگی همدان و همراهی علاقمندان به علم و فرهنگ مجددا بازگشایی و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه کتابخانه بوعلی‌سینا به هویت اصلی خود بازگشت، عنوان کرد: در این مرکز بیش از شش هزار جلد کتاب وجود دارد و دوستداران علم، فرهنگ و تاریخ می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند.

