۳ دستگاه فلزیاب در تویسرکان کشف شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد احمدی پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در تشریح این خبر، گفت: سوداگران گنج با استفاده از دستگاههای فلزیاب نه تنها اقدام به تخریب اموال تاریخی میکنند، بلکه با انجام حفاریهای غیرعلمی به محوطههای با ارزش تاریخی نیز صدمات جبرانناپذیر میزنند.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان تویسرکان ادامه داد: ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از وزارت میراثفرهنگی است.
او اضافه کرد: متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم شده و چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشفاموال فرهنگی-تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی-مصوب سال ۱۳۹۲ نیز میشوند.
