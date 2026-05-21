به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارایی در ادامه برنامه سفر کاری خود به قم با همراهی اکبر بهنام‌جو استاندار قم و بهزاد احمدی فارسانی، عصر امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت از بازار بزرگ تیمچه قم بازدید کرد.

وی در این بازدید با پیشنهاد اینکه تیمچه قم به عنوان پایتخت فرش ابریشم ثبت ملی شود، اظهار کرد: فرش علاوه بر هنر، صنعت و علم؛ تاریخ، هویت و تمدن ما است.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی اضافه کرد: نقشه فرش، زبان فرش است و ما باید متوجه زبان آن باشیم.

احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قم نیز در این بازدید با اشاره به اینکه ۶ ماه پیش با دستور استاندار جلسه‌ای با هیأت امنای تیمچه بازار داشتیم، اظهار کرد: در این جلسه بر ساماندهی الحاقات تیمچه بازار تاکید شد.

وی ادامه داد: ساماندهی الحاقات، تاسیسات و مرمت تیمچه بازار نماد و نمود قم است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم با بیان اینکه با اعتبارانی که توسط استاندار قم تامین شد شروع مرمت و ساماندهی را آغاز خواهیم کرد، عنوان کرد: درخواست داریم ادارات زیرساختی مانند آب، برق و گاز همکاری لازم را در این مسیر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه برای چهارسو نیز اعتبارات تامین شده است، خاطرنشان کرد: برای این پروژه نیز اگر مشکلات حقوقی حل شود، به زودی عملیات اجرایی را آغاز می‌کنیم.

