به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، طی سفر استانی خود به قم و همزمان با گرامیداشت هفته میراث فرهنگی، شامگاه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، با حضور در موکب «جان من، ایران من» از نزدیک با فعالیتهای آن آشنا شد.
وی در این بازدید از لوح ثبتی «سنت تجمعات و مشارکتهای اجتماعی در دفاع از میهن» به عنوان یکی از میراثهای ناملموس فرهنگی کشور رونمایی کرد
این رویداد، نمادی از وحدت و انسجام ملی و تجلیگاه حمایت جمعی از آرمانهای کشور به ویژه در برهههای حساس و زمان جنگ است؛ جایی که مردم با حضور خود در عرصههای اجتماعی و آیینی، پشتوانهای محکم برای تمامیت و امنیت ملی فراهم آوردهاند.
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در حاشیه این مراسم، با حضور در برنامه زنده رادیویی «ایران جان» به گفتوگو با مخاطبان پرداخت و بر نقش کلیدی اجتماعات مردمی در انسجام و وحدت ملی تأکید کرد.
دارابی تصریح کرد که ثبت این سنتها، گامی موثر برای انتقال آن به نسلهای آینده و حفظ انسجام اجتماعی است.
