به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی نشست تخصصی حافظان و انجمن‌ میراث‌فرهنگی پایگاه جهانی منظر فرهنگی هورامان/ اورامانات با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، فرماندار روانسر، معاون میراث‌فرهنگی و فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه و جمعی از مسئولین شهرستان و اورامانات در محل فرمانداری شهر روانسر استان کرمانشاه برگزار شد.

کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در این نشست اظهار کرد: انجمن‌های میراث‌فرهنگی یک نهاد کاملاً قانونی است که در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای احیای این نهاد انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: با توجه به شمار بالای آثار تاریخی و کمبود نیروی انسانی در یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان استفاده از این ظرفیت یک نیاز اساسی است.

او تصریح کرد: در استان کرمانشاه نزدیک به ۵ هزار اثر بررسی و شناسایی شده‌اند که تعدادی از این آثار در سال‌های گذشته دچار آسیب شده آمد که البته کم کاری از میراث فرهنگی نیست زیرا تعداد آثار بسیار زیاد است و نیروی انسانی ما پاسخ گوی حفاظت از این آثار نیست.

اعظمی افزود: در دهه‌های گذشته آسیب‌های جدی به آثار تاریخی و فرهنگی استان وارد شده است و انتقادات زیادی را متوجه میراث‌فرهنگی کرده است و این مسئله ضرورت احیاء انجمن‌های میراث‌فرهنگی را بیشتر نمایان کرده است.

او ادامه داد: متاسفانه با این که انجمن‌های میراث‌فرهنگی دارای ساختار قانونی بوده نتوانستیم به آن شکل از این ظرفیت استفاده کنیم، ما دست یاری به سوی انجمن‌ها دراز می‌کنیم و امیدواریم برای صیانت از میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی به ما کمک کنند .

او گفت: برای آموزش و آشنایی انجمن‌ها با این ظرفیت قانونی آمادگی کامل در استان وجود دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ضوابط حاکم بر آثار تاریخی و توسعه گردشگری اظهار کرد: ما باید تعارض میان قوانین بازدارنده میراث‌فرهنگی را با توسعه گردشگری به یک تعادل برسانیم که ضمن حفاظت از میراث‌فرهنگی مانع توسعه گردشگری نباشیم .

او برگزاری رویدادها را یک ظرفیت خوب برای توسعه گردشگری دانست و گفت: البته رویدادها باید در چهارچوب درست و با برنامه‌ریزی مشخص که همه جوانب آن رعایت شود، انجام گیرد.

اعظمی بر لزوم توجه به ماندگاری گردشگر در استان تاکید کرد و گفت: اگر ما نتوانیم به رسوب گردشگر کمک کنیم معبر بودن در بلند مدت برای داشته‌های تاریخی و طبیعی ما آسیب زا خواهد بود.

او تصریح کرد: ما اگر امکانات جانبی برای توسعه گردشگری و کمک به ماندگاری گردشگر ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم به مقصد گردشگری تبدیل شویم.

محدودیتی برای برگزاری رویدادهای گردشگری نداریم

خدیجه جشن پرور فرماندار شهرستان روانسر نیز در این نشست اظهار کرد: در شهرستان روانسر در حوزه ضوابط میراث‌فرهنگی در برخی موارد چالش‌هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان است.

او گوردخمه روانسر را یک فرصت برای این شهر دانست و گفت: امیدواریم امکان واگذاری مدیریت گوردخمه روانسر به بخش خصوصی و بهره‌برداری اقتصادی از مجموعه فراهم شود.

فرماندار شهرستان روانسر در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست‌ها برای برگزاری رویدادهای گردشگری اشاره کرد و گفت: در حوزه مراسمات و در زمینه برگزاری جشنواره‌ها و رویدادها محدودیتی در شهرستان به لحاظ شورای تأمین نداریم.

او تصریح کرد: هر رویداد و اتفاقی که منجر به افزایش انسجام ملی و نشاط اجتماعی در جامعه شود از آن استقبال می‌کنیم.

در این نشست سیف الله رنجبر مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی هورامان/ اورامانات نیز به ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله این پایگاه پرداخت.

همچنین مسئولان محلی و شهرداران حاضر در جلسه نیز ضمن بیان دیدگاه‌های خود خواستار افزایش تعامل با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شدند.

در پایان این مراسم از اعضای انجمن میراث‌فرهنگی شهرستان روانسر تقدیر و تجلیل شد.

