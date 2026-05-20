به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیروس ادیب امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی میز خدمت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گیلان‌غرب در اجتماع شبانه مردمی منتقمون برپا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گیلان‌غرب افزود: با برپایی این میز خدمت شرایط رسیدگی به مشکلات، درخواست ‌ها و پاسخ گویی به شهروندان در اجتماع بزرگ مردم فراهم شد.

او افزود: شهرستان گیلان‌غرب در غرب استان کرمانشاه از جمله مناطق گردشگری استان کرمانشاه است که با طبیعت بی‌نظیر و آثار تاریخی متعدد مورد توجه گردشگران قرار دارد.

غادیب گفت: یکی مباحثی که موجب مراجعات متعدد مردمی به این اداره می‌شود، پاسخ گویی استعلامات برای مباحث ساخت و ساز در سطح شهرستان است که به همین منظور برپایی میز خدمت در اجتماع مردم یک فرصت برای حل برخی مشکلات و پیگیری امور است.

او افزود: همچنین بیش لز هزار نفر هنرمند و صنعت‌گر در سطح شهرستان فعالیت دارند که نیازمند حمایت و پیگیری پرداخت تسهیلات هستند و تعدادی از درخواست‌های مردمی به این حوزه باز می‌گردد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گیلان‌غرب در خاتمه تصریح کرد: شهرستان گیلان‌غرب یکی از قطب‌های طبیعت گردی استان است که نیازمند معرفی و توجه بیشتر است.

شهرستان گیلان‌غرب در غرب استان کرمانشاه دارای آثار تاریخی و طبیعی بسیار شاخصی همچون کاخ اربابی، آبشار تنگ گلم، منطقه گردشگری گلین، میاندار و ... است.

انتهای پیام/