بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه اظهار کرد: مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساختهای گردشگری سایت جهانی بیستون اختصاص یافته است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: این اعتبار برای نصب پنلهای خورشیدی تامین برق و تکمیل سیستم روشنایی مجموعه هزینه خواهد شد.
او افزود: سایت جهانی بیستون از جمله مهمترین محوطههای تاریخی و طبیعی استان کرمانشاه و غرب کشور است که سالانه میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.
اعظمی گفت: تکمیل زیرساختهای گردشگری محوطه و به ویژه نورپردازی مجموعه از جمله نیازهای اساسی است که باید به شکل ویژه به آن توجه شود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه تصریح کرد: امیدواریم با بهبود روشنایی و نورپردازی مجموعه شرایطی فراهم شود که دار ساعات ابتدایی شب محوطه جهانی بیستون امکان پذیرش گردشگران را داشته باشد.
محوطه جهانی بیستون به عنوان یکی از سه اثر جهانی استان کرمانشاه ۱۹ اثر تاریخی از دورههای مختلف را در خود جای داده است. همچنین با توجه به وجود سراب زیبای بیستون در داخل مجموعه و طبیعت بکر یکی از مراکز مهم گردشگری استان کرمانشاه محسوب میشود.
