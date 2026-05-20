درختکاری در معبد آناهیتای کنگاور انجام شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مریم قربانی کارشناس تشکلهای مردم نهاد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه اظهار کرد: با همکاری تشکلهای مردم نهاد استان به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی، هفته سلامت و پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران زمین مراسم ویژه درختکاری در معبد آناهیتای کنگاور برگزار شد.
کارشناس تشکلهای مردم نهاد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: مراسم ویژه درختکاری در معبد آناهیتا با محوریت و میزبانی انجمن نسیم سراب آناهیتا و پایگاه ملی معبد آناهیتا برگزار شد.
او گفت: در این مراسم مردم، سمنهای محیط زیستی، خیریه و دوستداران طبیعت همچنین ادارات کل محیط زیست، منابع طبیعی، میراثفرهنگی و شبکه محیط زیست استان، مدیریت پایگاه ملی طاقبستان و همچنین فرماندار و شهردار محترم کنگاور و جمعی از مسئولین شهرستان حضور داشتند.
قربانی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد یکی از ظرفیتهای مهم است که میتواند در کنار توان ادارات به پیشبرد هرچه بهتر برنامهها کمک کند.
همچنین جواد آراسته رییس هیئت مدیره انجمن نسیم سراب آناهیتا و نایب دبیر شبکه محیط زیست استان در سخنانی با تقدیر از سمنهای محیط زیستی برای پاسداشت طبیعت، از تلاشهای مرتضی گراوند مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتا برای حفظ و نگهداری از این میراث گرانبها قدردانی کرد.
رییس هیئت مدیره انجمن نسیم سراب آناهیتا گفت: معبد آناهیتا قطب گردشگری شهرستان کنگاور و محور اتصال مردم و ادارات برای پیشرفت شهرستان کنگاور است .
او ابراز امیدواری کرد که مسئولان و مردم با همکاری هم در زمینه حفظ و ارتقای کیفیت طبیعت گام بردارند.
در پایان مراسم به منظور ارتقای فرهنگ طبیعت دوستی و کاهش استفاده از پلاستیک ، کیسههای پارچهای با شعار محیط زیست مطلوب، تعهد مسئولان و همراهی مردم در بین شرکت کنندگان در مراسم توزیع شد.
