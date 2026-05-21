به‌گزارش میراث‌آریا، روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه سرپرست و جمعی از کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با حضور در مزار شهدایشهر کرمانشاه با نثار گل با شهدای جنگ تحمیلی رمضان و رهبر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در چهارمین روز از هفته میراث‌فرهنگی، کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه به پاس قدردانی از شهدای جنگ رمضان و تجدید میثاق با آرمانهای این عزیزان در مزار شهدای شهر کرمانشاه حضور یافتند.

کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در این خصوص اظهار کرد: ادامه دادن راه شهدا و حفاظت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تنها راه موفقیت و بهروزی کشور است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: قطعاً یادآوری ایثار، فداکاری و جان نثاری خالصانه شهدا در راه اعتلای وطن بزرگترین تذکر برای ما خواهد بود که برای عظمت ایران اسلامی همه تلاش خود را به کار بگیریم.

او گفت: ادامه راه شهدا و پیروی از مقام عظمای ولایت بدون تردید یک وظیفه خطیر و پر اهمیت است و ما امروز به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی برای تجدید میثاق با این آرمان‌ها بر مزار شهدای جنگ رمضان و دفاع مقدس حضور پیدا کردیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در خاتمه بر لزوم حفظ روحیه جهادی و تلاش برای همبستگی ملی با تأسی از راه شهدا و پیروی از رهبر انقلاب برای عبور از شرایط کنونی کشور را یک وظیفه عمومی دانست که همکاران میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه آن را سر لوحه کار خود قرار خواهند داد.

