به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندایی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ١۴٠۵، در رویداد «طعم میراث؛ روایت دست‌ها و سنت‌ها» که در کاروانسرای شاه‌عباسی امامزاده هاشم در روستای گلسرک شهرستان رشت برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: آنچه امروز در این کاروانسرای تاریخی شاهد هستیم، یک رخداد صرفاً محلی نیست؛ بلکه تجلی یک راهبرد کلان برای حفاظت از ارزش‌های تمدنی با ابزارهای علمی است.

معاون توسعه مدیریت و توسعه منابع وزارت میراث‌فرهنگی افزود: ما در وزارتخانه، میراث‌فرهنگی را نه یک مقوله ایستا و موزه‌ای، بلکه به مثابه یک موتور محرک در توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌بینیم که برای بقای آن، نیازمند پیوند میان حکمت سنتی و مدیریت علمی هستیم.

ندایی با تأکید بر ضرورت دانش‌بنیان کردن حوزه‌های میراثی تصریح کرد:اقدام اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان گیلان در بازآفرینی رویدادهای فرهنگی در بستر بناهای تاریخی، یک گام حماسی در جهت حفاظت از هویت ملی است. نگاه علمی حاکم بر این جشنواره، ثابت کرد که می‌توان با تکیه بر استانداردهای نوین مدیریت منابع، از ظرفیت‌های بومی نه تنها برای حفظ آثار، بلکه برای تولید ثروت پایدار و معرفی «برند فرهنگی گیلان » به جهان بهره برد. ما معتقدیم روایت این دستان هنرمند و طعم‌های اصیل، همان کدهای تمدنی هستند که با مدیریت هوشمندانه، ضامن تاب‌آوری ملی و هویت‌بخش نسل‌های آینده خواهند بود.

در این رویداد همچنین مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، در تبیین ابعاد علمی و اجرایی این رویداد اظهارکرد: میراث غذایی و صنایع‌دستی، تنها یک مؤلفه فرهنگی نیست؛ بلکه کدهای ژنتیکی تمدنی ما هستند که در کالبد این کاروانسرای کهن، بار دیگر بازخوانی می‌شوند. هدف ما از برگزاری این رویداد، گذار از نگاه سنتی و رسیدن به مدیریت دانش‌بنیان در حوزه بناهای تاریخی است. در واقع، ما در این جشنواره به دنبال استخراج علمی پارامترهای هویتی در طعم‌ها و هنرهای دستی هستیم تا ضمن حفظ اصالت، تاب‌آوریِ این ارزش‌ها را در برابر تندبادهای مدرنیته تضمین کنیم.

یوسف سلمان‌خواه با اشاره به نقش تعیین‌کننده جوامع بوم‌گردی در این مسیر افزود:اقامتگاه‌های بوم‌گردی، امروز به عنوان کارخانه‌های تولید تجربه و سفیران تداومِ سنت‌ها، نقشی استراتژیک ایفا می‌کنند. روایت دست‌هایی که تار و پود سنت را با ذوقی سرشار می‌بافند، روایتی از پیروزی اصالت بر فراموشی است. برگزاری این رویداد در فضای پرشکوه کاروانسرای شاه‌عباسی، نماد حماسه ایستادگی فرهنگ گیلان در گذر تاریخ است؛ جایی که علم حفاظت از میراث، با طعمِ اصالت دست‌های بومی گره می‌خورد تا میراثی زنده برای نسل‌های آینده باقی بماند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی جهت توسعه پایدار اقتصادی، گامی بلند در راستای معرفی گیلان به عنوان قطب گردشگری خلاق خوراک و صنایع‌دستی می‌باشد.

این رویداد با استقبال گستره مردم گیلان و حضور پرشور جامعه محلی روستای گلسرک همراه بود و در پایان مراسم از مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، واحدهای پذیرایی، هنرمندان صنایع‌دستی حاضر در برنامه و دهیار روستا تقدیر شد.

برپایی میز یادبود کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، نمایش تابلو سند جنایت جنگی آمریکایی _صهیونی از تخریب کاخ موزه نظامی بندرانزلی و اجرای مراسم آیینی کاشت، داشت و برداشت برنج به عنوان یک محصول استراتژیکی از جمله برنامه های اجرایی در این رویداد بود.

