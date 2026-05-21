۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۶

بازدید معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی از بازار رشت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طی سفر دو روزه خود به استان گیلان و بازدید میدانی از بازار رشت، عمارت کلاه‌فرنگی، خانه حجتی و خانه شیرازی‌ها، با تأکید بر جایگاه راهبردی مدیران‌کل استان‌ها در تحقق سیاست‌های کلان وزارتخانه، گفت: مدیران‌کل استان‌ها پیشگامان اجرای برنامه‌ها در سطح استان هستند و وزارتخانه با تمام ظرفیت، در کنار آنان برای تسریع امور، ارتقای بهره‌وری و اثربخشی بیشتر فعالیت‌ها، ایفای نقش می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندایی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در جلسه ویژه‌ای در اداره کل میراث فرهنگی گیلان با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، معاونین، مدیران و کارشناسان ، بر ضرورت انسجام سازمانی، شفافیت عملکرد، هم‌افزایی میان ستاد و استان‌ها و پیگیری مستمر برنامه‌ها تأکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش محوری مدیران‌کل در راهبری امور استانی اظهار کرد:مدیران‌کل، محور اصلی اجرای سیاست‌ها، مدیریت اعتبارات وهدایت مجموعه‌های استانی هستند و تحقق اهداف وزارت  در گرو عملکرد دقیق، منسجم ومسئله‌محور آنان است.

او  با تأکید بر ضرورت مدیریت اثربخش منابع، پاسخگویی شفاف و برنامه‌ریزی هدفمند افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، نظام اجرایی وزارت نیازمند دقت، انسجام و رصد مستمر درفرآیندهاست و این مهم تنها با تعامل سازنده، احساس مسئولیت مضاعف و پیگیری بی‌وقفه در سطوح مختلف مدیریتی محقق خواهد شد.

ندایی با اشاره به روند پرداخت حقوق و معوقات کارکنان گفت: با  دستور مقام عالی وزارت و پیگیری‌های مستمر ستاد، پرداخت حقوق و معوقات کارکنان با نظم، دقت و برنامه‌ریزی منسجم انجام شده است و تداوم این روند نیز با جدیت و در چارچوب حمایت از سرمایه انسانی و ارتقای رضایتمندی کارکنان دنبال خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه، توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت تسهیلات را از مهم‌ترین محورهای تحول در استان‌ها دانست و تصریح کرد: با تلاش مجموعه وزارتخانه، منابع و تسهیلات مناسبی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری فراهم شده است و استان‌ها می‌توانند با استفاده هوشمندانه از این ظرفیت‌ها، پروژه‌های زیرساختی و اثرگذار را در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به سرانجام برسانند؛ پروژه‌هایی که نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، افزایش فرصت‌های گردشگری و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی دارند.

بهروز ندایی همچنین پس از  تشریح جزئیات بازدید میدانی خود از بازار و تعدادی از بناهای تاریخی رشت، با بیان اینکه صیانت از میراث‌فرهنگی، تقویت بنیان‌های توسعه پایدار، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی و حرکت در مسیر تعالی سازمانی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است، ابراز کرد: هدف ما این است که با هم‌افزایی حداکثری میان ستاد و استان‌ها، زمینه ارتقای دقت، سرعت و کیفیت در خدمات رسانی مطلوب به مردم فراهم شود و با تکیه بر دانش تخصصی، روحیه مسئولیت‌پذیری و عزم جهادی، عملکرد مجموعه وزارتخانه در مسیر خدمت‌رسانی و پاسداری از میراث ارزشمند کشور ارتقا یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مدیران موظف‌اند با نگاه راهبردی، پیگیری مستمر، ارائه گزارش‌های دقیق و مدیریت منسجم، در مسیر تحقق مأموریت‌های وزارتخانه حرکت کنند و ستاد نیز به‌عنوان پشتیبان و تسهیل‌گر، در کنار استان‌ها برای رفع موانع و تسریع در اجرای امور حضور مؤثر خواهد داشت.

شایان ذکر است در  این جلسه ، موضوع تأمین ساختمان جدید برای اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان نیز در چارچوب سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی و تصمیمات لازم برای بهبود شرایط اداری و افزایش کارآمدی این مجموعه ارزیابی شد.

کد خبر 1405023102379
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مهدی ارجمند

