به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز ندایی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در جلسه ویژه‌ای در اداره کل میراث فرهنگی گیلان با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، معاونین، مدیران و کارشناسان ، بر ضرورت انسجام سازمانی، شفافیت عملکرد، هم‌افزایی میان ستاد و استان‌ها و پیگیری مستمر برنامه‌ها تأکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش محوری مدیران‌کل در راهبری امور استانی اظهار کرد:مدیران‌کل، محور اصلی اجرای سیاست‌ها، مدیریت اعتبارات وهدایت مجموعه‌های استانی هستند و تحقق اهداف وزارت در گرو عملکرد دقیق، منسجم ومسئله‌محور آنان است.

او با تأکید بر ضرورت مدیریت اثربخش منابع، پاسخگویی شفاف و برنامه‌ریزی هدفمند افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، نظام اجرایی وزارت نیازمند دقت، انسجام و رصد مستمر درفرآیندهاست و این مهم تنها با تعامل سازنده، احساس مسئولیت مضاعف و پیگیری بی‌وقفه در سطوح مختلف مدیریتی محقق خواهد شد.

ندایی با اشاره به روند پرداخت حقوق و معوقات کارکنان گفت: با دستور مقام عالی وزارت و پیگیری‌های مستمر ستاد، پرداخت حقوق و معوقات کارکنان با نظم، دقت و برنامه‌ریزی منسجم انجام شده است و تداوم این روند نیز با جدیت و در چارچوب حمایت از سرمایه انسانی و ارتقای رضایتمندی کارکنان دنبال خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه، توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت تسهیلات را از مهم‌ترین محورهای تحول در استان‌ها دانست و تصریح کرد: با تلاش مجموعه وزارتخانه، منابع و تسهیلات مناسبی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری فراهم شده است و استان‌ها می‌توانند با استفاده هوشمندانه از این ظرفیت‌ها، پروژه‌های زیرساختی و اثرگذار را در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به سرانجام برسانند؛ پروژه‌هایی که نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، افزایش فرصت‌های گردشگری و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی دارند.

بهروز ندایی همچنین پس از تشریح جزئیات بازدید میدانی خود از بازار و تعدادی از بناهای تاریخی رشت، با بیان اینکه صیانت از میراث‌فرهنگی، تقویت بنیان‌های توسعه پایدار، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی و حرکت در مسیر تعالی سازمانی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است، ابراز کرد: هدف ما این است که با هم‌افزایی حداکثری میان ستاد و استان‌ها، زمینه ارتقای دقت، سرعت و کیفیت در خدمات رسانی مطلوب به مردم فراهم شود و با تکیه بر دانش تخصصی، روحیه مسئولیت‌پذیری و عزم جهادی، عملکرد مجموعه وزارتخانه در مسیر خدمت‌رسانی و پاسداری از میراث ارزشمند کشور ارتقا یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مدیران موظف‌اند با نگاه راهبردی، پیگیری مستمر، ارائه گزارش‌های دقیق و مدیریت منسجم، در مسیر تحقق مأموریت‌های وزارتخانه حرکت کنند و ستاد نیز به‌عنوان پشتیبان و تسهیل‌گر، در کنار استان‌ها برای رفع موانع و تسریع در اجرای امور حضور مؤثر خواهد داشت.

شایان ذکر است در این جلسه ، موضوع تأمین ساختمان جدید برای اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان نیز در چارچوب سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی و تصمیمات لازم برای بهبود شرایط اداری و افزایش کارآمدی این مجموعه ارزیابی شد.

