به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا مسافر روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در جلسه ی ویژه با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان،معاونین، مدیران و رؤسای ادارات ١٧ شهرستان با اشاره به این‌که پاسخگویی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی مطلوب و ارتقای میزان اعتماد عمومی به نظام‌های اداری و سیاسی است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی بازرسی،نه تنها رصد عملکرد، بلکه تضمین سرعت در رسیدگی به مطالبات مردمی و ارتقای شایستگی در خدمات‌رسانی است.

او در ادامه با تمرکز بر ابزار نوین پاسخگویی، به معرفی رسالت سامانه «فواد ۱۲۸» پرداخت و گفت: سامانه فواد ۱۲۸، سازوکاری فوری برای ثبت شکایت از عملکرد نظام اداری ایجاد کرده که پیگیری را تا زمان دریافت پاسخ نهایی از دستور کار خارج نمی‌کند. شهروندان می‌توانند با شماره تماس فوریت‌های اداری ۱۲۸، گزارش‌های خود را ثبت و ظرف مدت ٢ ساعت، نتیجه پیگیری را دریافت نمایند.

مسافر در بخش دیگری از سخنان خودجزییات بیشتری از موارد تحت نظارت این سامانه را توضیح داد و افزود: «تمرکز ما بر رفع چالش‌هایی نظیر شفاف نبودن فرایندها، موکول شدن غیرقانونی کارها به روزها و هفته‌های آینده، عدم حضور مسئولین و عدم پیش‌بینی نیروی جایگزین است. همچنین هرگونه نقص در سامانه‌ها و تجهیزات اداری، عدم اطلاع‌رسانی صحیح قوانین و بیش از همه، هرگونه برخورد که منجر به عدم رعایت احترام و کرامت مراجعین شود و هدر رفت انرژی ، به دقت رصد و پیگیری خواهد شد.

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات در پایان جلسه خاطر نشان کرد :ارتقای عملکرد دستگاه و جلب رضایتمندی واقعی شهروندان، تنها زمانی محقق می‌شود که دقت در نظارت با سرعت در پاسخگویی پیوند خورده و شهروندان بدانند که صدای آن‌ها از طریق سامانه‌هایی نظیر فواد ۱۲۸، به سرعت و با دقت شنیده و پیگیری می‌شود.

گفتنی است این جلسه با هدف ارتقای هماهنگی، افزایش شفافیت در فرآیند رسیدگی و تقویت ارتباط مؤثر میان سطوح مدیریتی شهرستان‌ها و اداره‌کل برگزار شد تا پاسخ‌گویی سریع‌تر به نیازهای مردم و ذینفعان حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی محقق گردد.

