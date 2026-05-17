به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمان‌خواه، روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ در آستانه فرارسیدن «روز ارتباطات و روابط‌عمومی» در نشست تخصصی خبرنگاران در موزه میراث روستایی گیلان، با تجلیل از بنیانگذاران و نقش‌آفرینان این مجموعه، موزه میراث روستایی را نماد ژرفای فرهنگی و هویت معماری گیلان دانست و اظهار کرد: هر لحظه در این مجموعه، سرشار از معنا، دلبستگی و هویت است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌گیلان، با تبریک روز ملی روابط‌عمومی و گرامیداشت آغاز هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه با شعار «موزه‌ها حافظ هویت و انسجام ملی» پیوند میان اداره‌کل و اصحاب قلم را از جنس «منافع عاطفی و رسانه‌ای» دانست، پیوندی که پیشرانان فرهنگی استان را همواره در صحنه عمل، حاضر نگاه می‌دارد.

او با اشاره به مؤلفه‌های حکمرانی خوب در حوزه فرهنگ و گردشگری، شاخص‌هایی چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، اجماع‌گرایی، اقناع‌سازی، قانون‌مداری، مساوات، برابری، عدالت و اثربخشی را از ارکان این رویکرد برشمرد و افزود: تغییر پارادایم از گفت‌وگوی تریبون‌محور به رویکرد اقناعی، اجماع‌سازی گفت‌وگومحور و مشارکتی، از مسیرهای اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان است.

سلمان‌خواه پنج بُعد تبیین، ادراک، تصویرسازی، جریان‌سازی و جهت‌دهی را از ابعاد اجتماعی نقش رسانه‌ها دانست و تصریح کرد: هدف ما این است که فضای مجموعه میراث‌فرهنگی به‌قدری بزرگ باشد که همه نیروهای فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کنار هم قرار گیرند؛ چه در قالب مدیریت شبکه‌ای و چه در چارچوب حکمرانی مشارکتی.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با تأکید بر تقویت توجه و گسترش معنا در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: میراث‌فرهنگی موجب انسجام و همگرایی ملی است، صنایع‌دستی نشانه نبوغ فکری و اصالت ایرانی است و گردشگری نیز کانون توجه جهانی به ایران به شمار می‌رود. اگر در فضایی آرام و بدون جنگ و حواشی قرار بگیریم، میلیون‌ها نفر بدون تردید از ایران بازدید خواهند کرد.

او با اشاره به تغییر الگوی سفر در نوروز امسال ابراز کرد: امسال الگوی سفر از «مرکز به پیرامون تغییر کرد و مردم به سمت مقصدهایی حرکت کردند که از امنیت بیشتری برخوردار بود. بخش قابل توجهی از گردشگران استان گیلان را مسافران استان‌های متأثر از جنگ تشکیل داده و در این میان، سبک اقامت نیز به‌دلیل ملاحظات اقتصادی تغییر یافت و گرایش به خانه‌های مسافر، خانه‌های دوم، خانه‌های استیجاری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی افزایش پیدا کرد.

سلمان‌خواه با بیان اینکه در این ایام سطح اشغال هتل‌ها در کشور ۵ درصد بود اما در استان گیلان به حدود ۶۵ درصد رسید، ادامه داد: بر اساس داده‌های مخابراتی و آمار خودروهای ورودی، میزان اقامت در گیلان بیش از ۲۲.۵ میلیون نفر شب بود و میانگین اشغال بوم‌گردی‌ها و خانه‌های مسافر به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد رسید که عددی قابل توجه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها عنوان کرد :من به رسانه‌ها به عنوان یک «ابرهوش مثبت رسانه‌ای» نگاه می‌کنم؛ رسانه‌ها با فعال کردن ابرذهن تخصصی و عمومی، قدرت تصمیم‌گیری برای کنش بهتر را افزایش می‌دهند و داده‌ها و تولید محتوا، الماس‌های نتراشیده را صیقل می‌دهند و در بازار مخاطبان عرضه می‌کنند، در موضوعاتی مانند ثبت جهانی «روستای گیسوم» و ماسوله تکیه بر همین هوش جمعی ضرورت دارد. فعال‌سازی هوش سازنده به جای هوش منفی و مخرب، مکمل ابرذهن‌سازی عمومی و جمعی است.

او در پایان خاطرنشان کرد: ما با رسانه‌ها تفاهم قلبی داریم؛ زیرا بدون رسانه، همه چیز دچار ایست و میرایی می‌شود. آنچه موجب تحرک، پویایی و جریان‌سازی است، رسانه است؛ رسانه و باز هم رسانه.

