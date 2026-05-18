پاسداران کوچک شهادت؛ حماسه مقاومت از میناب تا گیلان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جمعی از خانوادههای شهدای کودک مدرسه شجره طیبه میناب، روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، با حضور در استان گیلان، از موزه میراث روستایی بازدید کردند. این دیدار، فرصتی فراهم آورد تا خانوادههای این عزیزان با تاریخ، فرهنگ و معماری روستایی گیلان آشنا شوند.
یوسف سلمانخواه طی این بازدید در گفتوگویی صمیمانه با خانواده شهدای کودک مدرسه میناب با بیان اهمیت تبدیل رنج تاریخی رویداد میناب، به یک مفهوم و سرمایه نمادین و ارتقای راهبرد روایتگری از سطح رویداد به یک گفتمان جهانی تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان در ادامه افزود: این حضور جلوه ای از مقاومت فرهنگی است که نشان میدهد در دل اندوه میتوان با تکیه برفرهنگ و تاریخ صلابت و امید را بازیافت و پیام ایستادگی را طنین انداز کرد.
در پایان امام جمعه سنگر ضمن قدردانی از حسن استقبال مدیرکل میراثفرهنگی گیلان ادامه چنین برنامههایی برای زنده نگه داشتن روحیه مقاومت در جامعه را ضروری دانست.
