به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمانخواه، روز دوشنبه ٢٨ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ در روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی طی بازدید مشترک با مدیر کل دیوان محاسبات گیلان از روند احیا و تغییر کاربری به گردشگری بناهای تاریخی شهر رشت از جمله هتل ایران، خانه شیرازیها،خانه حجتی و خانهی همدانیها اظهار کرد:گیلان به عنوان گنجینه فرهنگ، از دیرباز دارای ابنیه تاریخی است که در جایجای این سرزمین تمدنی، احیاگر معماری ایرانی–اسلامی بوده و از ارزشهای اصیل و منحصر به فرد برخوردارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانگیلان، با تبریک روز جهانی موزه با شعار «موزهها حافظ هویت و انسجام ملی» و آغاز هفته میراثفرهنگی گفت:مرمت بناهای ارزشمند صرفاً به معنای حفاظت از کالبد کهن نیست، بلکه با تعریف کارکردی جدید و سازگار، میراث فرهنگی را به یک ظرفیت زنده و اثرگذار تبدیل میکند.
او با اشاره به ضرورت مرمت اصولی و بازتعریف کاربری های سازگار با هویت بنا افزود:اجرای این گونه طرحها علاوه بر نجات کالبد بنا زمینه را برای توسعه گردشگری و افزایش آگاهی عمومی نسبت به میراث فرهنگی فراهم میآورد؛ اقدامی که نشان می دهد حفاظت از گذشته میتواند به آفرینش فرصتهای جدید برای آیندگان منتهی شود.
سلمانخواه در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد:روند بازاحیای خانههای تاریخی در گیلان، حکایت از حرکت مؤثر در مسیر پاسداشت سرمایههای معماری و تبدیل آنها به ظرفیتهای پایدار گردشگری دارد.
همچنین طی این بازدید، امید نبی زاده مدیر کل دیوان محاسبات گیلان ضمن قدردانی از تلاشهای ارزشمند ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان در حمایت از سرمایهگذاران این پروژهها، احیای خانههای تاریخی را جلوهای روشن از صیانت هوشمندانه از هویت ایرانی–اسلامی دانست و تأکید کرد: این اقدامات، نهتنها پاسداشت شکوه معماری نیاکان این سرزمین است، بلکه گامی استوار در مسیر زنده نگاه داشتن تاریخ، تقویت غرور ملی و تبدیل سرمایههای فرهنگی به فرصتهای ماندگار توسعه گردشگری به شمار میرود؛ حرکتی که پیوند گذشته پرافتخار گیلان را با آیندهای پویا و امیدآفرین مستحکمتر میکند.
