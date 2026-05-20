به گزارش خبرنگار میراث آریا، موزه گالری آب فارس در ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بنای تاریخی آبانبار وکیل افتتاح و به بهرهبرداری رسید و درهای آن رسما به روی بازدیدکنندگان گشوده شد.
معاون میراث فرهنگی فارس در حاشیه آیین افتتاح موزه آب گفت: این آبانبار، تامینکننده آب مجموعه تاریخی زندیه بوده و پتانسیلی ارزشمند برای تبدیل شدن به گالری موزه آب داشت.
صادق زارع افزود: این بنا به بهرهبردار واگذار و تجهیز شد. این موزه با تاریخچه آبرسانی سنتی کار خود را آغاز کرده و با افزودن تاریخچه فرآیند مهندسی آب و رشد تکنولوژیهای نوین این حوزه تکمیل خواهد شد.
او بیان کرد: فارس سابقه و تاریخچه غنی و قدرتمندی در زمینه آب و آبرسانی دارد؛ بازدیدکنندگان از موزه آب با شیوههای آبرسانی از قنوات و آبانبارها به اماکن مختلف آشنا میشوند. پیش از آنکه آبرسانی از طریق لولهها و تاسیسات فلزی انجام شود، مهندسان آب فارس از «تنپوشههای سفالی» به این منظور استفاده میکردند.
معاون میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه نمونههای بسیاری از ابداعات و دانش آبرسانی مردم فارس در گذشته در این گالری موزه به نمایش گذاشته شده، ادامه داد: قرار است این موزه با نمایش فرآیند ورود و رشد تکنولوژی صنعتی آبرسانی تکمیل شود.
آبانبار وکیل همزمان با هفته میراث فرهنگی، موزه آب فارس شده تا دوستداران میراث تاریخی استان از پلههای تاریخی آن پایین بروند و پا به دالانی بگذارند که آنان را به تاریخ غنی آب و آبرسانی مردمان فارسی میرساند.
