۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۴

معاون میراث فرهنگی استان فارس خبر داد:

آب‌انبار وکیل، موزه آب فارس شد

آب‌انبار وکیل که حدود ۲۵۰ سال پیش همزمان با ارگ، مسجد، بازار و دیوانخانه وکیل ساخته شد، امروز به خانه‌ای امن برای موزه آب استان فارس تبدیل شده تا تاریخچه مهندسی آب نیاکان فارسی را در معرض دید مردم قرار دهد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، موزه گالری آب فارس در ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بنای تاریخی آب‌انبار وکیل افتتاح و به بهره‌برداری رسید و درهای آن رسما به روی بازدیدکنندگان گشوده شد.

معاون میراث فرهنگی فارس در حاشیه آیین افتتاح موزه آب گفت: این آب‌انبار، تامین‌کننده آب مجموعه‌ تاریخی زندیه بوده و پتانسیلی ارزشمند برای تبدیل شدن به گالری موزه آب داشت.

صادق زارع افزود: این بنا به بهره‌بردار واگذار و تجهیز شد. این موزه با تاریخچه آبرسانی سنتی کار خود را آغاز کرده و با افزودن تاریخچه فرآیند مهندسی آب و رشد تکنولوژی‌های نوین این حوزه تکمیل خواهد شد.

او بیان کرد: فارس سابقه و تاریخچه غنی و قدرتمندی در زمینه آب و آبرسانی دارد؛ بازدیدکنندگان از موزه آب با شیوه‌های آبرسانی از قنوات و آب‌انبارها به اماکن مختلف آشنا می‌شوند. پیش از آنکه آبرسانی از طریق لوله‌ها و تاسیسات فلزی انجام شود، مهندسان آب فارس از «تن‌پوشه‌های سفالی» به این منظور استفاده می‌کردند.

معاون میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه نمونه‌های بسیاری از ابداعات و دانش آبرسانی مردم فارس در گذشته در این گالری موزه به نمایش گذاشته شده، ادامه داد: قرار است این موزه با نمایش فرآیند ورود و رشد تکنولوژی صنعتی آبرسانی تکمیل شود.

آب‌انبار وکیل همزمان با هفته میراث فرهنگی، موزه آب فارس شده تا دوستداران میراث تاریخی استان از پله‌های تاریخی آن پایین بروند و پا به دالانی بگذارند که آنان را به تاریخ غنی آب و آبرسانی مردمان فارسی می‌رساند.

