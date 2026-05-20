فارس، سرزمین میراث و صیانت؛ تجلیل از یگان حفاظت برتر کشور

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در آیین سپاس‌گزاری از فرمانده و کارکنان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فارس، با اشاره به نقش تعیین‌کننده این یگان در صیانت از میراث ارزشمند استان، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای حفاظت قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا بهزاد مریدی امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه1405 گفت: کسب عنوان یگان برتر کشور برای دو سال پیاپی، نتیجه اتفاقی نیست؛ بلکه حاصل هوشیاری، مسئولیت‌پذیری، پایش مستمر و روحیه فداکارانه نیروهایی است که در گستره پهناور استان فارس، با حداقل امکانات، حداکثر صیانت را از هویت تاریخی این سرزمین بر عهده دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: فارس به عنوان یکی از مهم‌ترین و کهن‌ترین استان‌های تاریخی کشور، میزبان آثار بی‌بدیلی همچون تخت‌جمشید، پاسارگاد، نقش رستم و صدها بنای ارزشمند دیگر است؛ آثاری که حفاظت از آن‌ها تنها یک مأموریت اداری نیست، بلکه رسالتی فرهنگی، ملی و تمدنی به شمار می‌رود.

مریدی بیان کرد:یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فارس در سال‌های اخیر با حضور میدانی مؤثر، رصد دقیق، واکنش سریع و هم‌افزایی با مجموعه‌های اجرایی توانسته است در این مسیر عملکردی درخشان و متمایز از خود به جای بگذارد.

او با اشاره به روحیه متعهدانه فرمانده یگان حفاظت استان اظهار کرد: حضور سرهنگ محمد احمدی در این مراسم، با وجود شرایط سخت روحی و فقدان یکی از عزیزان خانواده‌اش، نمادی روشن از اخلاق‌مداری، تعهد سازمانی و ترجیح منافع مجموعه بر مسائل فردی است. این رفتار شایسته، نه‌تنها احترام‌برانگیز، بلکه آموزنده و الهام‌بخش است و نشان می‌دهد که روح مسئولیت‌پذیری در بدنه یگان حفاظت فارس به‌صورت جدی و عمیق نهادینه شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس همچنین از نکوداشت قریب‌الوقوع فرماندهی یگان حفاظت فارس توسط وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و افزود: استمرار این موفقیت‌ها و درخشش ملی، بیانگر ظرفیت بالای نیروی انسانی و مدیریت اثربخش در این مجموعه است.

مریدی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت حس همدلی، حمایت و انسجام در مجموعه میراث‌فرهنگی استان هستیم تا بتوانیم این گنجینه‌های ماندگار را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

او در پایان با ابراز مراتب سپاس از تمامی نیروهای یگان حفاظت گفت: موفقیت‌های امروز مرهون اراده پولادین، همت جمعی و نگاه مسئولانه کارکنان این یگان است و اطمینان دارم با ادامه این مسیر، میراث کهن فارس همچنان با اقتدار و سلامت از گزند آسیب‌ها در امان خواهد ماندة

