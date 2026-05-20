فارس، سرزمین میراث و صیانت؛ تجلیل از یگان حفاظت برتر کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا بهزاد مریدی امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه1405 گفت: کسب عنوان یگان برتر کشور برای دو سال پیاپی، نتیجه اتفاقی نیست؛ بلکه حاصل هوشیاری، مسئولیت‌پذیری، پایش مستمر و روحیه فداکارانه نیروهایی است که در گستره پهناور استان فارس، با حداقل امکانات، حداکثر صیانت را از هویت تاریخی این سرزمین بر عهده دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: فارس به عنوان یکی از مهم‌ترین و کهن‌ترین استان‌های تاریخی کشور، میزبان آثار بی‌بدیلی همچون تخت‌جمشید، پاسارگاد، نقش رستم و صدها بنای ارزشمند دیگر است؛ آثاری که حفاظت از آن‌ها تنها یک مأموریت اداری نیست، بلکه رسالتی فرهنگی، ملی و تمدنی به شمار می‌رود.

مریدی بیان کرد:یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فارس در سال‌های اخیر با حضور میدانی مؤثر، رصد دقیق، واکنش سریع و هم‌افزایی با مجموعه‌های اجرایی توانسته است در این مسیر عملکردی درخشان و متمایز از خود به جای بگذارد.

او با اشاره به روحیه متعهدانه فرمانده یگان حفاظت استان اظهار کرد: حضور سرهنگ محمد احمدی در این مراسم، با وجود شرایط سخت روحی و فقدان یکی از عزیزان خانواده‌اش، نمادی روشن از اخلاق‌مداری، تعهد سازمانی و ترجیح منافع مجموعه بر مسائل فردی است. این رفتار شایسته، نه‌تنها احترام‌برانگیز، بلکه آموزنده و الهام‌بخش است و نشان می‌دهد که روح مسئولیت‌پذیری در بدنه یگان حفاظت فارس به‌صورت جدی و عمیق نهادینه شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس همچنین از نکوداشت قریب‌الوقوع فرماندهی یگان حفاظت فارس توسط وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و افزود: استمرار این موفقیت‌ها و درخشش ملی، بیانگر ظرفیت بالای نیروی انسانی و مدیریت اثربخش در این مجموعه است.

مریدی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت حس همدلی، حمایت و انسجام در مجموعه میراث‌فرهنگی استان هستیم تا بتوانیم این گنجینه‌های ماندگار را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

او در پایان با ابراز مراتب سپاس از تمامی نیروهای یگان حفاظت گفت: موفقیت‌های امروز مرهون اراده پولادین، همت جمعی و نگاه مسئولانه کارکنان این یگان است و اطمینان دارم با ادامه این مسیر، میراث کهن فارس همچنان با اقتدار و سلامت از گزند آسیب‌ها در امان خواهد ماندة

