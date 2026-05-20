به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جواد جعفری مدیر مجموعه تخت جمشید امروز 30 اردیبهشت ماه 1405 گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ این پایگاه را ارائه داد؛ سالی که به گفته او، متفاوت‌ترین و سخت‌ترین سال در سه دهه اخیر برای این میراث جهانی بوده است.

مدیرمجموعه تخت‌جمشید با اشاره به تلاطم‌های سال ۱۴۰۴ افزود: تخت‌جمشید در سالی که گذشت، فضایی را تجربه کرد که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بود. ما از یک سو با محدودیت شدید منابع مالی روبه‌رو بودیم و از سوی دیگر، سایه شوم جنگ و آشوب، امنیت و موجودیت این بنای باشکوه را تهدید می‌کرد.

جعفری بیان کرد: این تهدیدها مدام برنامه‌ریزی‌های پژوهشی و عمرانی ما را برهم می‌زد و فضای حفاظتی سنگینی را بر مجموعه حاکم می‌کرد، اما اجازه ندادیم نبض حفاظت در تخت جمشید از کار بیفتد.

او به جزئیات جنگ ۱۲ روزه در اواخر خرداد ۱۴۰۴ اشاره کرد که منجر به تعطیلی ۴۴ روزه این مجموعه شد.

مدیرمجموعه تخت جمشید گفت:جنگ یک تهدید بزرگ بود، اما همت پرسنل ما این تهدید را به فرصت تبدیل کرد. در همان روزهایی که درهای مجموعه به روی گردشگران بسته بود، طرح حساس جابه‌جایی مخزن امن موزه و گسترش فضای نمایشگاهی را با موفقیت به سرانجام رساندیم.

جعفری سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مدیران کل ستادی در مردادماه ۱۴۰۴ را نقطه‌ای کلیدی برای ترمیم حقوق و مزایای پرسنل دانست و افزود: با حمایت‌های انجام شده، گام‌های موثری برای رفاه کارکنان برداشته شد.

او گفت: در مهرماه، توانستیم حداکثر اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت را جذب کنیم که جانی دوباره به گزارش عملکرد پایگاه نشان‌دهنده شروع ۱۵ پروژه بزرگ (۱۰ طرح عمرانی و ۵ طرح مطالعاتی) در نیمه دوم سال است.

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در پناه عنایات الهی و حمایت مردم فرهنگ‌دوست، تخت جمشید همواره به عنوان نگین فاخر تمدن ایران زمین، استوار باقی بماند.

این نشست با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس و گروه گردشگران سرو شیراز برگزار شد و در آن از تلاش‌های بی‌وقفه پرسنل پایگاه که در روزهای بحرانی حافظ این میراث جهانی بودند، تجلیل به عمل آمد.

