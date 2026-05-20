به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق زارع امروز 30 اردیبهشت ماه 1405، با انتقاد از تکیه صرف به اعتبارات محدود دولتی، گفت: اساسنامه مجمع خیرین میراثداری تدوین شده و این ساختار تا پایان سه ماهه اول سال جاری به منظور جذب مشارکتهای مردمی نهایی خواهد شد.
معاون میراث فرهنگی فارس با تأکید بر اینکه روشهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای حفاظتی نیست، بر ضرورت تکنولوژیمحوری در مرمت آثار تأکید کرد.
زارع گفت : امروزه سیستمهای پایش دیجیتال و هوش مصنوعی باید به کمک میراث فرهنگی بیایند تا فرآیند فرسایش آثار کنترل شده و مرمتهای غیرتهاجمی با کمترین آسیب به بافت اصلی مجموعههای ارزشمندی همچون تختجمشید انجام شود.
او محور دوم تحول در این حوزه را مدیریت هوشمند گردشگری دانست و تصریح کرد : حضور گردشگران در سایتهای جهانی نباید به یک تماشای ساده خلاصه شود باید به گونهای برنامهریزی کرد که علاوه بر جلوگیری از آسیبهای ناشی از تجمع و تردد جمعیت، بازدید از تختجمشید به یک تجربه آموزشی و معنوی عمیق تبدیل شود تا ارزشهای تمدنی این بنا بیش از پیش منتقل گردد.
معاون میراث فرهنگی فارس با اشاره به لزوم وارد کردن مفاهیم میراث فرهنگی به کتب درسی و زندگی روزمره مردم، خاطرنشان کرد که تنها با بالا بردن سواد میراثی در جامعه میتوان انتظار داشت که هر ایرانی به یک نگهبان خودآگاه برای این شکوه تاریخی تبدیل شود و موزه را به بخشی از هویت روزمره خود بداند.
زارع همچنین با انتقاد از غفلت در استفاده از قوانین حمایتی، به ظرفیتهای برنامه هفتم توسعه و قانون ۱۷ مادهای مرمت اشاره کرد وگفت : طبق قانون، فعالان اقتصادی میتوانند هزینههای صرف شده در امر حفاظت و مرمت بناهای تاریخی را به عنوان مالیات خود منظور کنند؛ ظرفیتی که میتواند میراث فرهنگی را از وضعیت بدهکاری به طلبکاری قانونی در برابر سایر دستگاهها تبدیل کند.
معاون میراث فرهنگی استان فارس استفاده از توان تشکلهای مردمی و سمنها را یک ضرورت حیاتی و نه یک انتخاب دانست.
زارع با تأکید بر اینکه مردم و خیرین با عشق و عرق ملی آماده صیانت از آثاری همچون تختجمشید، حافظ و سعدی هستند، تصریح کرد: با ساختارمند کردن مجمع خیرین میراثداری، مسیری جدید برای نجات این امانتهای تاریخی گشوده خواهد شد تا شکوه ایران زمین به سلامت به آیندگان سپرده شود.
انتهای پیام/
نظر شما