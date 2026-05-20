به گزارش خبرنگار میراث آریا، کیمیا پارسافر امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1405 در این مراسم بازگشایی این مجموعه‌ها را حرکتی استراتژیک برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری شمال فارس دانست.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آباده با اشاره به اهمیت حفظ میراث معنوی منطقه اظهار داشت: مجموعه عروسک‌های بومی که امروز شاهد افتتاح آن هستیم، تنها یک نمایشگاه ساده نیست، بلکه جلوه‌ای باشکوه از هنر، فرهنگ و روایت‌های مردمان اصیل این دیار است این عروسک‌ها در واقع سفیران هویت ما هستند که با جزئیات دقیق در پوشش و ساخت، بخشی از آداب و رسوم و باورهای گذشتگان را به نسل امروز و گردشگران منتقل می‌کنند.

پارسا فر در خصوص بخش دوم این افتتاحیه افزود: مجموعه فسیل‌ها نیز به عنوان بخشی از تاریخ طبیعی و هویت زمین‌شناختی منطقه راه‌اندازی شده است. این آثار ارزشمند که از دل خاک این منطقه به دست آمده‌اند، گواهی بر پیشینه کهن و تحولات زیستی شمال فارس در اعصار بسیار دور هستند و می‌توانند به عنوان یک منبع آموزشی و پژوهشی ارزشمند برای دانش‌آموزان و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرند.

او در بخش دیگری از سخنان خود، این اقدام فرهنگی را نتیجه یک هم‌افزایی همه‌جانبه دانست و تصریح کرد: تحقق این پروژه‌ها مدیون حمایت‌های بی‌دریغ و پشتیبانی‌های مؤثر مدیرکل میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس و همچنین همراهی صمیمانه فرماندار و شهردار آباده است این تعامل میان‌دستگاهی نشان داد که با نگاه مشترک به مقوله هویت، می‌توان گام‌های بزرگی در جهت اعتلای نام شهرستان برداشت.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آباده در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های غنی شهرستان خاطرنشان کرد: آباده با پیشینه‌ای درخشان در حوزه‌های تاریخی، هنری و مردم‌شناسی، همواره یکی از قطب‌های اثرگذار استان بوده است. امیدواریم افتتاح این مجموعه‌ها ضمن جلب توجه نسل جوان به داشته‌های خود، زمینه‌ساز استقبال گسترده علاقه‌مندان و توسعه بیش از پیش صنعت گردشگری در این منطقه باشد.

