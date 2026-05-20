افتتاح مجموعه‌های عروسک‌های بومی و فسیل‌هادر شمال فارس

همزمان با گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی، طی آیینی با حضور مسئولان استانی و محلی، دو مجموعه ارزشمند و منحصربه‌فرد شامل مجموعه عروسک‌های بومی و مجموعه فسیل‌هادر شهرستان آباده افتتاح شد.

  به گزارش خبرنگار میراث آریا، کیمیا پارسافر امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1405 در این مراسم بازگشایی این مجموعه‌ها را حرکتی استراتژیک برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری شمال فارس دانست.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آباده با اشاره به اهمیت حفظ میراث معنوی منطقه اظهار داشت: مجموعه عروسک‌های بومی که امروز شاهد افتتاح آن هستیم، تنها یک نمایشگاه ساده نیست، بلکه جلوه‌ای باشکوه از هنر، فرهنگ و روایت‌های مردمان اصیل این دیار است این عروسک‌ها در واقع سفیران هویت ما هستند که با جزئیات دقیق در پوشش و ساخت، بخشی از آداب و رسوم و باورهای گذشتگان را به نسل امروز و گردشگران منتقل می‌کنند.

پارسا فر در خصوص بخش دوم این افتتاحیه افزود: مجموعه فسیل‌ها نیز به عنوان بخشی از تاریخ طبیعی و هویت زمین‌شناختی منطقه راه‌اندازی شده است. این آثار ارزشمند که از دل خاک این منطقه به دست آمده‌اند، گواهی بر پیشینه کهن و تحولات زیستی شمال فارس در اعصار بسیار دور هستند و می‌توانند به عنوان یک منبع آموزشی و پژوهشی ارزشمند برای دانش‌آموزان و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرند.

او در بخش دیگری از سخنان خود، این اقدام فرهنگی را نتیجه یک هم‌افزایی همه‌جانبه دانست و تصریح کرد: تحقق این پروژه‌ها مدیون حمایت‌های بی‌دریغ و پشتیبانی‌های مؤثر مدیرکل میراث‌فرهنگی ،  گردشگری و صنایع دستی استان فارس و همچنین همراهی صمیمانه فرماندار و شهردار آباده است این تعامل میان‌دستگاهی نشان داد که با نگاه مشترک به مقوله هویت، می‌توان گام‌های بزرگی در جهت اعتلای نام شهرستان برداشت.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آباده در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های غنی شهرستان خاطرنشان کرد: آباده با پیشینه‌ای درخشان در حوزه‌های تاریخی، هنری و مردم‌شناسی، همواره یکی از قطب‌های اثرگذار استان بوده است. امیدواریم افتتاح این مجموعه‌ها ضمن جلب توجه نسل جوان به داشته‌های خود، زمینه‌ساز استقبال گسترده علاقه‌مندان و توسعه بیش از پیش صنعت گردشگری در این منطقه باشد.

