۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۱

گنجینه‌های زنده بشری استان زنجان در هفته میراث فرهنگی تجلیل شدند

در هفته میراث فرهنگی، از گنجینه‌های زنده بشری استان زنجان با هدف پاسداشت مقام والای حاملان میراث ناملموس و هنرمندان اصیل این دیار تجلیل شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمیکائیل موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در این باره «گنجینه زنده بشری» عنوانی است که به هنرمندان و چهره‌های حامل یا مجری عناصر منحصر به فرد میراث فرهنگی اطلاق می‌شود.

او بیان کرد: هنرمندی که هم از لحاظ هنری و هم به لحاظ گنجینه فنون و جنبه‌های فرهنگی بی‌همتاست و به سختی می‌توان مانند او را یافت. 

موسوی گفت: در وهله اول باید پیشکسوتان و نگارگران شناسایی، تقدیر و حمایت شوند؛ نه تنها با روش‌های مادی، بلکه مهم‌تر از آن، باید شرایط آموزش هنر و تخصص آنها به صورت مستقیم «استاد-شاگردی» مهیا شود.

او تاکید کرد: نسل هنرمند جوان با دیدن احترام و تجلیل از اساتید و پیشکسوتان، مسیر زندگی آنها را ادامه داده و به همان جایگاه یا فراتر از آن دست خواهند یافت.

موسوی گفت: برای پاسداری از میراث ناملموس کشور، علاوه بر آموزش و ترویج هنر سنتی، باید از آثار فاخر هنری حفاظت کرده و از خالقان آثار به شایسته حمایت و تجلیل شود.

او افزود: در این آیین، از آشیق حسن ابراهیمی، آشیق ستار خدایی، مرحوم آشیق یارمحمد عیسی‌بیگلو، آشیق محمد نجفی، خانم نساء امینی تنورساز و استاد محمد جعفری صندوق‌ساز به عنوان شش نفر از گنجینه‌های زنده بشری استان زنجان امروز همزمان با هفته میراث‌فرهنگی تقدیر شد.

محمدرضا محمدپور در این جلسه گفت: اهمیت فن‌آوران بومی کهنسال به عنوان حاملان میراث فرهنگی ناملموس توسط جامعه جهانی شناخته شده است و حفاظت بهینه از ایشان، تضمین‌کننده ادامه دانش و مهارت و انتقال آن به نسل‌های جوان‌تر، از دغدغه‌های مهم یونسکو و نهاد میراث فرهنگی است.

معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان افزود: این افراد با سال‌ها تلاش، نقشی مهم در صیانت از هنرهای سنتی، موسیقی عاشیقی، صنایع‌دستی و هویت فرهنگی منطقه ایفا کرده‌اند.

 او گفت: وقتی یونسکو از پیشکسوتان هنرمند به عنوان گنجینه زنده بشری یاد می‌کند، یعنی آنچه از گذشته تاریخی یک هنر در سینه یک هنرمند باقی مانده و آنها حامل این گنجینه هستند، باید شرایط مهیا شود تا آن را به شاگردان خود منتقل کنند.

محمدپور گفت: تا کنون تعداد آثار غیرمنقول۸۰۸، آثار منقول ۵۲، آثار طبیعی ۳۲، آثار ناملموس: ۷۲ و تعداد اثر جهانی یک در استان زنجان به ثبت رسیده است.

در این رویداد، تمامی اعضای گنجینه‌های زنده بشری دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود را مطرح کردند و از تمامی گنجینه‌های زنده بشری تقدیر شد.

