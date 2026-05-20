حمله به اماکن مذهبی نشانه استیصال دشمن است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با هفته میراثفرهنگی، مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و رئیس ستاد گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت از مجموعه تاریخی ـ مذهبی حسینیه اعظم زنجان بازدید کرد.
در این بازدید، سردار سید قاسم قاسمی با حضور در بخشهای مختلف این بنای شاخص مذهبی و فرهنگی، از نزدیک در جریان پیشینه تاریخی، جایگاه آیینی و اقدامات حفاظتی و مرمتی صورتگرفته در این مجموعه قرار گرفت. در جریان این بازدید، کارشناس حسینیه اعظم توضیحاتی درباره قدمت مسجد تاریخی حسینیه اعظم، ویژگیهای معماری آن و نقش این مجموعه در شکلگیری هویت مذهبی و اجتماعی شهر زنجان ارائه کرد.
همچنین به ثبت «علم حسینیه اعظم» در فهرست آثار ملی کشور اشاره کرد و آن را نمادی ارزشمند از هنر آیینی و باورهای دینی مردم منطقه دانست که با قدمتی قابل توجه، هر ساله در مراسم عزاداری مورد استفاده قرار میگیرد. افزون بر این، «دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان» نیز بهعنوان یکی از بزرگترین و باشکوهترین آیینهای مذهبی کشور، در فهرست میراث معنوی به ثبت رسیده است؛ آیینی که همهساله در روز هشتم ماه محرم با حضور گسترده عاشقان اهلبیت(ع) برگزار میشود و جلوهای کمنظیر از همبستگی اجتماعی و ارادت مردم به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) را به نمایش میگذارد.
سردار قاسمی در ادامه این بازدید، با حضور در بخشهای آسیبدیده حسینیه اعظم، ضمن ابراز تأسف و تأثر از خسارات وارده، اظهار کرد: تعرض و حمله به اماکن مذهبی که در میان بافت مسکونی قرار دارند و محل تردد و حضور مردم و خادمان هستند، اقدامی غیرانسانی و مغایر با تمامی موازین بینالمللی و ارزشهای دینی است.
مشاور وزیر رئیس ستاد گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت با محکوم کردن این حمله سهمگین، آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل را مسئول این اقدام دانست و تأکید کرد: هدف قرار دادن اماکن مذهبی و به شهادت رساندن خادمان و مردم بیدفاع، نهتنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه تلاشی مذبوحانه برای خدشهدار کردن وحدت و باورهای دینی ملتهاست.
او در پایان بر ضرورت حفظ، صیانت و مرمت سریع بخشهای آسیبدیده این مجموعه تاریخی و مذهبی تأکید کرد و خواستار همافزایی دستگاههای مسئول برای پاسداری از میراث فرهنگی و معنوی کشور شد.
