به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نشست، سردار سرتیپ پاسدار سید قاسم قاسمی ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات کارکنان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان، یاد و خاطره شهید تقی حاتمی، از همکاران یگان حفاظت این ادارهکل را گرامی داشت و اظهار کرد: در شرایط سخت و حساس کنونی کشور، رشادت، تعهد و مسئولیتپذیری همکاران این مجموعه قابل تقدیر و ستودنی است.
مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و رئیس ستاد گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به فرارسیدن سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر، افزود: دوران دفاع مقدس، با همه دشواریها و تلخیهایش، با عزت، ایمان و سربلندی سپری شد و امروز نیز باید از آن دوران بهعنوان الگویی ماندگار برای نسلهای آینده یاد کرد. اقتدار ایرانیان در جنگ تحمیلی، نمونهای روشن از ایستادگی، ایمان و اراده ملتی است که در برابر فشارها و تهدیدها، مسیر انقلاب اسلامی را با صلابت ادامه داد.
او با بیان اینکه انقلاب اسلامی همواره پابرجا و ماندگار خواهد بود، تصریح کرد: رزمندگان اسلام در همه میدانها با روحیه مقاومت و ایثار ایستادگی کردند و همین فرهنگ مقاومت بود که زمینهساز پیروزی و تداوم عزت ایران اسلامی شد. امروز نیز باید این فرهنگ ارزشمند را در عرصههای مختلف حفظ و تقویت کنیم.
سردار قاسمی با اشاره به جایگاه ممتاز استان زنجان در آیینهای مذهبی و مردمی، گفت: استان زنجان در تاسوعا و عاشورا هر ساله عظمت و شکوهی کمنظیر را به جهان نشان میدهد و حضور گسترده مردم در این مناسبتها، بیانگر عمق ارادت و دلدادگی آنان به اهلبیت(ع) است. مردم زنجان، مردمی شهیدپرور، مذهبی، مهربان و بزرگوار هستند که همواره در صحنههای مختلف انقلاب و دفاع از ارزشها حضوری اثرگذار داشتهاند.
مشاور وزیر در امور ایثارگران همچنین با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده کشور، خاطرنشان کرد: بیشک اعتلای این مرز و بوم کهن و دستیابی به قلههای پیشرفت و عدالت در دهه پنجم حیات انقلاب اسلامی، در پرتو بیانیه متعالی گام دوم انقلاب و با کوشش نسل جوان، مرهون بزرگمردانی است که با از خودگذشتگی در عرصههای مختلف خدمت، جهاد و ایثار، همواره خوش درخشیدهاند.
او با تأکید بر ضرورت پیگیری مسائل مرتبط با حوزه امور ایثارگران و تکریم خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، اظهار داشت: برگزاری چنین نشستها و برنامههایی فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمانهای شهدا و قدردانی از خانوادههای معظم آنان است و باید این مسیر با جدیت و اهتمام بیشتر دنبال شود.
سردار قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معیشت کارکنان وزارت میراثفرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان تأکید ویژه دارند و موضوع بهبود شرایط ساختمانهای اداراتکل استانی نیز از طریق تأمین منابع وزارتی در حال پیگیری است.
در پایان این نشست، بر تداوم تعامل، همافزایی و توجه به مطالبات کارکنان، ایثارگران و خانوادههای معزز شهدا تأکید شد و از آنها تقدیر کرد.
