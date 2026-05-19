به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، نشست و دیدار مدیرکل و معاونین این اداره‌کل با سرپرست صداوسیمای استان زنجان و جمعی از همکاران در صداوسیمای مرکز زنجان برگزار شد.

سید میکائیل موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش رسانه در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان زنجان روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ گفت: آموزش‌های فرهنگی، آموزش‌های گردشگری سلامت و فرهنگ‌سازی باید در صداوسیما دنبال شود، چرا که آموزش و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه بسیار گسترده و اثرگذار است.

او با بیان اینکه چهار صنعتگر صنایع‌دستی، چهار فعال گردشگری و یک همکار اداره‌کل در جنگ اخیر به شهادت رسیدند، افزود: جنگ رمضان نشان اتحاد و پیوند تمام اقشار ایران بود.

او گفت : در آغاز سال، روکش ۵۰ بیلبورد اداره‌کل در قالب یک رویداد گردشگری و فرهنگی به نام ایران جان جهان در سطح استان تغییر کرده است.تا جاذبه‌ای بی‌نظیر برای جذب گردشگران باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با تأکید بر باز بودن بخشی از ظرفیت‌های تاریخی استان برای بازدید عموم اظهار کرد: محوطه‌های تاریخی و برخی موزه‌ها و بناهای تاریخی برای بازدید عموم باز است و این موضوع می‌تواند در معرفی بهتر جاذبه‌های استان مؤثر باشد.

موسوی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات گردشگری خبر داد و گفت: در تأسیسات گردشگری برای بخش غذا، پرس سلامت را راه‌اندازی خواهیم کرد تا در مجموعه‌های گردشگری دو نوع منوی غذایی داشته باشیم و از اسراف نیز جلوگیری شود.

او با اشاره به ضرورت گسترش همکاری رسانه‌ای تصریح کرد: از صداوسیما درخواست داریم همکاری‌های بیشتری را با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان داشته باشد.

در ادامه این نشست، رضا ستاری‌پور، سرپرست صداوسیمای استان زنجان، با تأکید بر جایگاه ویژه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارزش و جایگاه ویژه‌ای دارد.

او با اشاره به نقش ماندگار رویدادهای اجتماعی و فرهنگی افزود: ۷۹ شب حضور در خیابان‌ها خود یک میراث‌فرهنگی و ماندگار است.

سرپرست صداوسیمای زنجان همچنین اعلام کرد: رسانه استانی آماده همکاری در برنامه‌های ارزشی و فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان است.

در بخش دیگری از این نشست، سیروس محمدیاری نیز با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: ارائه منوها، برگزاری دوره‌های آموزشی برای پذیرش‌کننده‌ها و آموزش به تاسیسات گردشگری در دستور کار قرار دارد.

همچنین معاون توسعه منابع انسانی اداره‌کل اعلام کرد: به‌زودی از اساتید حوزه آشپزی دعوت خواهد شد تا برای آشپزها دوره‌های آموزشی برگزار کنند.

