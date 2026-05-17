به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد: همزمان با فرارسیدن روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث‌فرهنگی، نمایشگاهی با عنوان «گیاهان دارویی و دمنوش‌های منطقه سلطانیه» برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: این نمایشگاه که با هدف معرفی ظرفیت‌های طبیعی و سنتی منطقه سلطانیه و همچنین ترویج فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی و دمنوش‌های شفابخش برپا می‌شود، از روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۱ صبح در محل آرامگاه چلبی اوغلی آغاز به کار خواهد کرد.

او گفت: منطقه تاریخی سلطانیه با داشتن تنوع گیاهی غنی، همواره مهد گیاهان دارویی ارزشمند بوده است که از دیرباز توسط مردمان این دیار برای درمان و سلامتی مورد استفاده قرار گرفته است. این نمایشگاه فرصتی است تا دانش سنتی مرتبط با این گیاهان و همچنین فواید درمانی و آرامش‌بخش دمنوش‌های تهیه شده از آن‌ها به بازدیدکنندگان معرفی شود.

موسوی بیان کرد: در این رویداد فرهنگی، علاقمندان می‌توانند با انواع گیاهان دارویی بومی منطقه سلطانیه، خواص درمانی آن‌ها، روش‌های صحیح جمع‌آوری و نگهداری، و همچنین طرز تهیه انواع دمنوش‌های سلامتی‌بخش آشنا شوند. همچنین کارشناسان و متخصصان در طول برگزاری نمایشگاه حضور خواهند داشت تا به سوالات بازدیدکنندگان پاسخ دهند و اطلاعات لازم را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان بیان کرد: این رویداد فرهنگی که از ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۱ صبح آغاز می‌شود، به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند در ساعات بازدید تعیین شده به آرامگاه چلبی اوغلی مراجعه کنند.

او گفت: آرامگاه چلبی اوغلی که خود یکی از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه محسوب می‌شود، با پذیرایی از این نمایشگاه، فضایی منحصر به فرد برای پیوند تاریخ، فرهنگ و طبیعت فراهم می‌آورد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: این نمایشگاه علاوه بر جنبه آموزشی و ترویجی، گامی در جهت معرفی پتانسیل‌های گردشگری سلامت و طبیعت‌گردی استان زنجان محسوب می‌شود و امید است با استقبال علاقه‌مندان، زمینه را برای توسعه پایدار این حوزه فراهم سازد.

