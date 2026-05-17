به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی، نمایشگاه «یک شیء، یک روایت» با محوریت «روایت صلح در یک اثر» در زنجان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: در این نمایشگاه که به مدت یک هفته برپا خواهد بود، سردیس ایلخانی با نماد شاخه زیتون ـ به عنوان نماد صلح و آرامش برای بشریت در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

او با اشاره به اهمیت روایتگری در معرفی آثار تاریخی گفت: «روایت صلح در یک اثر» تلاشی است برای بازخوانی مفاهیم انسانی و جهانی نهفته در میراث فرهنگی و نشان دادن پیام‌های ماندگار صلح و همزیستی در آثار تاریخی است.

موسوی بیان کرد: این نمایشگاه از روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه آغاز و تا سوم خردادماه ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید به موزه باستان‌شناسی مردان نمکی در عمارت تاریخی ذوالفقاری مراجعه کنند.

