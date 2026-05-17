۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷

«روایت صلح در یک اثر» در زنجان رونمایی می‌شود/نمایش سردیس ایلخانی با نماد زیتون به مناسبت روز جهانی موزه‌ها

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: همزمان با روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی، نمایشگاه «یک شیء، یک روایت» با محوریت «روایت صلح در یک اثر» با نمایش سردیس ایلخانی با نماد زیتون به مناسبت روز جهانی موزه‌ها در زنجان برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی، نمایشگاه «یک شیء، یک روایت» با محوریت «روایت صلح در یک اثر» در زنجان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: در این نمایشگاه که به مدت یک هفته برپا خواهد بود، سردیس ایلخانی با نماد شاخه زیتون ـ به عنوان نماد صلح و آرامش برای بشریت در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

او  با اشاره به اهمیت روایتگری در معرفی آثار تاریخی گفت: «روایت صلح در یک اثر» تلاشی است برای بازخوانی مفاهیم انسانی و جهانی نهفته در میراث فرهنگی و نشان دادن پیام‌های ماندگار صلح و همزیستی در آثار تاریخی است.

موسوی بیان کرد: این نمایشگاه از روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه آغاز و تا سوم خردادماه ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید به موزه باستان‌شناسی مردان نمکی در عمارت تاریخی ذوالفقاری مراجعه کنند.

