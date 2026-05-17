به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا محمدپور در تاریخ ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که همزمان با فرارسیدن روز جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی، استان زنجان با برگزاری ۳۰ برنامه متنوع و فرهنگی، به استقبال این رویدادهای مهم ملی و بینالمللی خواهد رفت.
معاون میراث فرهنگی استان زنجان با تشریح برنامههای پیشبینی شده افزود: این برنامهها با هدف معرفی، حفاظت و ترویج میراث غنی فرهنگی و تاریخی استان و همچنین ارج نهادن به فعالان این عرصه طراحی شدهاند.
او گفت: از جمله مهمترین برنامههای این هفته میتوان به آیین تجلیل از استادکاران و فعالان برجسته در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی در شهرستانهای زنجان و خدابنده اشاره کرد. همچنین، برگزاری نشست تخصصی «سجاسشناسی و سجاس در دوران سلجوقیان» فرصتی برای پژوهشگران و علاقهمندان به تاریخ این منطقه فراهم میآورد. تقویت نهادهای مردمی با برگزاری «انجمن میراث فرهنگی» در شهرستانها و برگزاری چهارمین رویداد «تجلیل از پیشکسوتان و بزرگداشت استادکاران گنبد سلطانیه»، از دیگر برنامههای شاخص این هفته خواهد بود. علاوه بر این، کارگاه آموزشی «تهیه مصالح سنتی» برای دانشآموزان دوره متوسطه برگزار میشود تا نسل جوان با روشهای نوین و سنتی مرمت آثار تاریخی آشنا شوند.
محمدپور بیان کرد: در حوزه نمایشگاهی، استان زنجان شاهد برپایی نمایشگاههای متعدد خواهد بود. نمایشگاه «صنایع دستی» با تمرکز بر ۱۰ رشته بومی و محلی، فرصتی برای معرفی هنرهای دستی و توانمندیهای هنرمندان استان است. همچنین، نمایشگاه «یافتههای کاوش نجاتبخشی سد گلابر» در موزه باستانشناسی زنجان، دیدگان علاقهمندان را به سوی کشفیات ارزشمند باستانشناختی سوق خواهد داد.
او گفت: نمایشگاه «گیاهان دارویی و دمنوشهای منطقه سلطانیه» در آرامگاه چلبی اوغلو، به معرفی جنبههای طبیعی و شفابخش میراث منطقه میپردازد. در بخش کودکان، مسابقه نقاشی و عکاسی از آثار تاریخی برگزار و از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.
معاون میراث فرهنگی استان زنجان به برنامههای مرتبط با موزهها و یافتههای باستانشناسی اشاره کرد و افزود: «رونمایی و نمایش اشیاء جدید کشف شده در موزه و بخش مردان نمکی در موزه باستانشناسی زنجان»، از جمله رویدادهای مهم این هفته است که به غنای موزههای استان میافزاید. همچنین، نشستهای تخصصی باستانشناسی با موضوعات «چشمانداز در پایگاه ملی معدن نمک چهرآباد» و «فلزکاری کهن در ناحیه تلخه رود چهرآباد» برگزار خواهد شد.
او گفت: نمایشگاه عکس «ایثار و مقاومت» و برپایی نمایشگاه کتاب در ابنیه تاریخی، دیگر برنامههای فرهنگی این هفته را تشکیل میدهند.
محمدپور افزود: همچنین به افتتاح «بخش کودک» در کنار موزه مردان نمکی اشاره کرد که با هدف آشنایی کودکان با مفاهیم میراث فرهنگی از سنین پایین طراحی شده است. برگزاری تورهای بازدید علمی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان از فصل دوم کاوش ارگ سلطانیه و معرفی بناها، پایگاهها و موزههای استان از طریق پخش فیلم، کلیپ و مشارکت در برنامههای صدا و سیما، از دیگر اقدامات فرهنگی در این هفته خواهد بود.
محمدپور در پایان تاکید کرد: روز جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی فرصتی بسیار بااهمیت برای بازنگری در جایگاه میراث فرهنگی در جامعه و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزشهای بیبدیل آن است و تلاش ما بر این است تا با اجرای برنامههای متنوع، این اهمیت را به بهترین نحو به نمایش بگذاریم.
