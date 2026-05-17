اولین رویداد علمی فرهنگی اصلاح الگوی مصرف در حوزه گردشگری برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بررسی وضعیت منوهای غذا در تأسیسات پذیرایی و سفره خانه سنتی، قیمت غذا در نرخنامه‌های غذایی، کارگاه آموزشی تهیه غذای سالم، کارگاه آموزشی پرسمان غذا در رستوران‌ها برگزار خواهد شد.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: این رویداد با کاهش وزنی غذا در تأسیسات گردشگری، تهیه منوی غذای سالم، کاهش نرخ غذا و هزینه تمام شده برای تولیدکننده و مصرف‌کننده حداقل ۲۰ درصد و اصلاح الگوی مصرف بر اساس حفظ منابع و افزایش بهره وری در حوزه غذا و توسعه پایدار و پایداری در توسعه از اهداف این رویداد است.



او گفت: جامعه هدف این رویداد گردشگران و مسافران، رستوران‌های تحت پوشش گردشگری، رستوران‌ها و مراکز تهیه وتوزیع غذا و مادران و بانوان به عنوان مهمترین عوامل انسانی مؤثر در رژیم غذایی جامعه است که این رویداد در تاریخ ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.



موسوی بیان کرد: این رویداد گامی مهم در جهت اصلاح الگوی مصرف در حوزه گردشگری و ارتقای بهره‌وری سفره‌های سالم و غذای سالم در استان زنجان است ;i در مجموعه گردشگری در هتل جهانگردی برگزار خواهد شد.

