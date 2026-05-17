به گزارش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، سید میکائیل موسوی ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با روز جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی،نمایشگاه «یک شیء، یک روایت» برگزار می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: این نمایشگاه با عنوان «میراث مشترک» به مدت یک هفته، روایتی از همزیستی ادیان و اقوام مختلف در فضایی سرشار از صلح و آرامش را به نمایش میگذارد.
او افزود: این رویداد فرهنگی با هدف برجسته کردن اشتراکات فرهنگی و تاریخی که همواره زمینهساز همزیستی مسالمتآمیز بوده است، برگزار میشود.
موسوی بیان کرد: نمایشگاه «میراث مشترک» در پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، در تربتخانه این مجموعه تاریخی برپا خواهد شد و بازدیدکنندگان میتوانند از دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه تا سوم خردادماه از آن دیدن کنند.
او گفت: گنبد سلطانیه، تنها اثر ثبت جهانی استان زنجان در فهرست میراث جهانی یونسکو، نه تنها یک شاهکار بیبدیل معماری ایرانی و اسلامی است، بلکه نمادی از تاریخ پرفراز و نشیب و همزیستی اقوام و مذاهب مختلف در این سرزمین کهن به شمار میرود. این بنای باشکوه به دستور الجایتو، هشتمین پادشاه ایلخانی، ساخته شد، به عنوان مقبره در نظر گرفته شده بود.
