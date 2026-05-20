دیدار مشاور وزیر در امور ایثارگران با خانواده شهید تقی حاتمی در زنجان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید قاسم قاسمی، امروز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ همراه با مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان و با مدیرکل بنیاد شهید استان زنجان همزمان با هفته میراث فرهنگی با حضور در منزل شهید تقی حاتمی، از همکاران یگان حفاظت اداره‌کل استان زنجان، با خانواده این شهید گرانقدر دیدار کرد.

در این دیدار، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید، شهادت این عزیز والامقام را به خانواده معزز ایشان تبریک و تسلیت گفت و یاد و خاطره شهیدان را سرمایه‌ای ماندگار برای عزت، امنیت و اقتدار کشور دانست.

او با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در فرهنگ انقلاب اسلامی اظهار کرد: خوشا به حال این عزیزان که با آرزوی شهادت، مسیر خدمت و ایثار را برگزیدند. به گفته او، کارهای خطیر و حساس، به‌ویژه مأموریت‌های حفاظتی و میدانی، نیازمند شجاعت، صبر و روحیه‌ای بلند است و شهید تقی حاتمی با عشق و اخلاص، این راه پرافتخار را انتخاب کرد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران همچنین با قدردانی از مجاهدت نیروهای خدوم کشور در حفظ آرامش و رفاه مردم، تأکید کرد: نیروهای متعهد و مؤمن این سرزمین، با ایستادگی و ازخودگذشتگی، امنیت و آسایش را برای ملت به ارمغان آورده‌اند و دولت نیز در مسیر تأمین آرامش و رفاهیات مردم تلاش می‌کند.

قاسمی در ادامه با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و جنایت‌های آشکار آن علیه مردم بی‌دفاع فلسطین، افزود: این رژیم کودک‌کش و خون‌ریز، چهره واقعی خود را در برابر افکار عمومی جهان آشکار کرده است. او با اشاره به تداوم جنایات این رژیم علیه مردم منطقه و جبهه مقاومت، بر ضرورت هوشیاری، وحدت و پیگیری پاسخ مناسب به خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده تأکید کرد.

او همچنین با یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های ملت ایران در سال‌های دفاع مقدس و دیگر عرصه‌های مقاومت، تصریح کرد: ملت ایران در سخت‌ترین شرایط، با الهام از مکتب ایثار و شهادت، ایستادگی کرده و امروز نیز همان روحیه، ضامن اقتدار و پیشرفت کشور است.

این دیدار با هدف ارج نهادن به مقام والای شهدا، تکریم خانواده‌های معظم آنان و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی انجام شد.

