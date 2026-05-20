۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۵

دیدار مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران با خانواده شهید علیرضا صحبتلو در زنجان

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران هممزمان با هفته میراث فرهنگی، با حضور در منزل شهید علیرضا صحبتلو، خادم حسینیه اعظم و امدادگر هلال احمر و صنعتگر صنایع‌دستی استان زنجان در رشته مس، با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران، امروز  چهارشنبه  ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با همراهی مدیرکل و معاونان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان و نیز مدیرکل بنیاد شهید استان زنجان، همزمان با هفته میراث فرهنگی، با حضور در منزل شهید علیرضا صحبتلو با خانواده این شهید گرانقدر دیدار کرد.

شهید علیرضا صحبتلو از خادمان و امدادگران هلال احمر و از صنعتگران رشته مس و صنایع‌دستی استان زنجان بود که عمر خود را در مسیر خدمت به مردم، فعالیت‌های داوطلبانه و پاسداشت هنر و هویت بومی این سرزمین سپری کرد و در نهایت به فیض شهادت نائل آمد.

در این دیدار، سردار قاسمی با ادای احترام به مقام شامخ شهید، صبر و استقامت خانواده معظم ایشان را ستود و گفت: سلام جناب وزیر را عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای شما صبر و اجر مسئلت دارم.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی و ایرانی افزود: از خداوند می‌خواهم فرزند این شهید، همچون پدر بزرگوارش، سربازی مقاوم، مؤمن و خدمتگزار برای این میهن عزیز باشد.

او همچنین با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بیان کرد: خدا را قسم می‌دهم که انتقام خون این انسان شریف و نجیب را از رژیم خونخوار و جنایت‌پیشه بگیرد.

 سردار قاسمی با تأکید بر حمایت دستگاه‌های اجرایی استان از خانواده‌های معظم شهدا اظهار داشت: مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان و مدیرکل بنیاد شهید، در کنار شما هستند و یار و یاور خانواده معظم شهید خواهند بود.

 مشاور وزیر و رئیس ستاد گرامی‌داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت افزود: تکریم خانواده‌های شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه نشانه وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی است.

این دیدار با هدف تکریم خانواده‌های معظم شهدا، تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت مقام والای شهیدان و خادمان عرصه خدمت و ایثار انجام شد.

