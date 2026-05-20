به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراثفرهنگی در امور ایثارگران، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با همراهی مدیرکل و معاونان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان و نیز مدیرکل بنیاد شهید استان زنجان، همزمان با هفته میراث فرهنگی، با حضور در منزل شهید علیرضا صحبتلو با خانواده این شهید گرانقدر دیدار کرد.
شهید علیرضا صحبتلو از خادمان و امدادگران هلال احمر و از صنعتگران رشته مس و صنایعدستی استان زنجان بود که عمر خود را در مسیر خدمت به مردم، فعالیتهای داوطلبانه و پاسداشت هنر و هویت بومی این سرزمین سپری کرد و در نهایت به فیض شهادت نائل آمد.
در این دیدار، سردار قاسمی با ادای احترام به مقام شامخ شهید، صبر و استقامت خانواده معظم ایشان را ستود و گفت: سلام جناب وزیر را عرض میکنم و از خداوند متعال برای شما صبر و اجر مسئلت دارم.
مشاور وزیر میراثفرهنگی با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی و ایرانی افزود: از خداوند میخواهم فرزند این شهید، همچون پدر بزرگوارش، سربازی مقاوم، مؤمن و خدمتگزار برای این میهن عزیز باشد.
او همچنین با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بیان کرد: خدا را قسم میدهم که انتقام خون این انسان شریف و نجیب را از رژیم خونخوار و جنایتپیشه بگیرد.
سردار قاسمی با تأکید بر حمایت دستگاههای اجرایی استان از خانوادههای معظم شهدا اظهار داشت: مدیرانکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان و مدیرکل بنیاد شهید، در کنار شما هستند و یار و یاور خانواده معظم شهید خواهند بود.
مشاور وزیر و رئیس ستاد گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت افزود: تکریم خانوادههای شهدا تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه نشانه وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی است.
این دیدار با هدف تکریم خانوادههای معظم شهدا، تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسداشت مقام والای شهیدان و خادمان عرصه خدمت و ایثار انجام شد.
