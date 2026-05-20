۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۱

در نشست تخصصی پایگاه‌های میراث‌فرهنگی تاکید شد

تعامل پایگاه‌ها و دانشگاه برای عبور از مرمت سنتی به علمی/ تاکید بر حفظ «رَدِ جنگ» در بازسازی بناهای تاریخی

نشست تخصصی پایگاه‌های میراث‌فرهنگی به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی با محور «حفاظت از میراث‌فرهنگی در برابر تهدیدات جنگ، دفاع از آینده مشترک» برگزار شد؛ نشستی که در آن کارشناسان، مدیران پایگاه‌های ملی و جهانی و اساتید دانشگاه بر ضرورت عبور از شیوه‌های سنتی حفاظت، تقویت همکاری دانشگاه و پایگاه‌های میراثی، مستندسازی علمی خسارات جنگ و حفظ «لایه تاریخی جنگ» در فرآیند مرمت آثار تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست صبح امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور علی دارابی، مدیران پایگاه‌های ملی و جهانی و جمعی از استادان دانشگاه در موزه ملی ایران برگزار شد.

در بخش نخست این نشست، فرهاد عزیزی زلانی، آفرین امامی، رامین ابراهیمی و وحید علی قارداشی درباره آسیب‌های واردشده به بناهای تاریخی در جنگ رمضان، ابعاد این خسارات و اقدامات اضطراری، حفاظتی و پیشگیرانه سخنرانی کردند.

تبدیل بحران به فرصت با مشارکت تخصصی و بین‌المللی

فرهاد عزیزی زلانی با قدردانی از تلاش حافظان میراث‌فرهنگی در روزهای جنگ، هفته میراث‌فرهنگی امسال را متفاوت از سال‌های گذشته توصیف کرد و گفت: ایران در طول تاریخ بارها با بحران‌های بزرگ مواجه شده و این‌بار نیز همانند ققنوس از دل خاکستر برخواهد خاست.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از میراث‌فرهنگی دیگر با روش‌های سنتی ممکن نیست، بر ضرورت مشارکت متخصصان داخلی و بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و جذب منابع مالی و فنی برای تبدیل این بحران به فرصتی تازه در حوزه حفاظت میراث‌فرهنگی تاکید کرد.

مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی همچنین از خسارت به ۱۴۹ بنای تاریخی در ۱۸ استان و ۲۹ شهر خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ درصد این آسیب‌ها در تهران رخ داده و ۴۰ اثر آسیب‌دیده نیز متعلق به وزارت میراث‌فرهنگی است. به گفته او، بخش عمده خسارات غیرسازه‌ای بوده و بیشترین آسیب‌ها به تزئینات و عناصر معماری وارد شده؛ بخش‌هایی که مرمت آن‌ها هزینه‌بر و زمان‌بر است.

عزیزی زلانی، هماهنگی میان دستگاه‌ها، استقرار مدیریت یکپارچه بحران، تنوع‌بخشی به منابع مالی، جلب مشارکت ذی‌نفعان و بازتعریف نقش نهادها را از مهم‌ترین راهبردهای مستندسازی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی عنوان کرد.

تاکید دانشگاهیان بر مستندسازی علمی و «تاب‌آوری دیجیتال»

در بخش دوم نشست که به سخنرانی استادان دانشگاه اختصاص داشت، حسین راعی با موضوع «میراث جنگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها»، علیرضا رازقی با موضوع «آسیب، ارزش، مرمت»، کیوان جورابچی با موضوع «میراث جنگ در سه اپیزود» و اسکندر مختاری به ارائه دیدگاه‌های تخصصی پرداختند.

در این بخش، بر ضرورت مستندسازی دقیق و علمی خسارات، تعامل مستمر پایگاه‌های میراثی و دانشگاه‌ها، حفاظت از آرشیوها، تقویت «تاب‌آوری دیجیتال» میراث‌فرهنگی پیش، حین و پس از بحران و همچنین توجه به «رد جنگ» و عارضه‌های ایجادشده بر آثار تاریخی تاکید شد.

«رد جنگ» باید در آثار تاریخی حفظ شود

اسکندر مختاری در بخش پایانی نشست با تاکید بر اینکه ملت ایران ملتی ماندگار و ریشه‌دار است، بر اهمیت «ساخت لایه فرهنگ» در فرآیند بازسازی آثار تاریخی تاکید کرد و گفت: بازسازی صرف و مرمت عین‌به‌عین بناها نباید تنها هدف ما باشد؛ چراکه ممکن است در این مسیر بخشی از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی از میان برود.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ آثار و نشانه‌های تخریب ناشی از جنگ در بناهای تاریخی افزود: جنگ، لایه‌ای تازه به تاریخ این آثار افزوده است؛ لایه‌ای که باید برای روایت به آیندگان حفظ شود و به نسل‌های آینده انتقال یابد.

این چهره ماندگار میراث‌فرهنگی همچنین حضور مستمر اهالی فرهنگ در فرآیند بازسازی را ضروری دانست و تصریح کرد: وظیفه قطعی ما بازسازی است، اما وظیفه ملی ما ساخت فرهنگ در فرآیند بازسازی خواهد بود.

کد خبر 1405023002346
شانلی عبادیان
دبیر مهدی نورعلی

