به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست صبح امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور علی دارابی، مدیران پایگاه‌های ملی و جهانی و جمعی از استادان دانشگاه در موزه ملی ایران برگزار شد.

در بخش نخست این نشست، فرهاد عزیزی زلانی، آفرین امامی، رامین ابراهیمی و وحید علی قارداشی درباره آسیب‌های واردشده به بناهای تاریخی در جنگ رمضان، ابعاد این خسارات و اقدامات اضطراری، حفاظتی و پیشگیرانه سخنرانی کردند.

تبدیل بحران به فرصت با مشارکت تخصصی و بین‌المللی

فرهاد عزیزی زلانی با قدردانی از تلاش حافظان میراث‌فرهنگی در روزهای جنگ، هفته میراث‌فرهنگی امسال را متفاوت از سال‌های گذشته توصیف کرد و گفت: ایران در طول تاریخ بارها با بحران‌های بزرگ مواجه شده و این‌بار نیز همانند ققنوس از دل خاکستر برخواهد خاست.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از میراث‌فرهنگی دیگر با روش‌های سنتی ممکن نیست، بر ضرورت مشارکت متخصصان داخلی و بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و جذب منابع مالی و فنی برای تبدیل این بحران به فرصتی تازه در حوزه حفاظت میراث‌فرهنگی تاکید کرد.

مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی همچنین از خسارت به ۱۴۹ بنای تاریخی در ۱۸ استان و ۲۹ شهر خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ درصد این آسیب‌ها در تهران رخ داده و ۴۰ اثر آسیب‌دیده نیز متعلق به وزارت میراث‌فرهنگی است. به گفته او، بخش عمده خسارات غیرسازه‌ای بوده و بیشترین آسیب‌ها به تزئینات و عناصر معماری وارد شده؛ بخش‌هایی که مرمت آن‌ها هزینه‌بر و زمان‌بر است.

عزیزی زلانی، هماهنگی میان دستگاه‌ها، استقرار مدیریت یکپارچه بحران، تنوع‌بخشی به منابع مالی، جلب مشارکت ذی‌نفعان و بازتعریف نقش نهادها را از مهم‌ترین راهبردهای مستندسازی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی عنوان کرد.

تاکید دانشگاهیان بر مستندسازی علمی و «تاب‌آوری دیجیتال»

در بخش دوم نشست که به سخنرانی استادان دانشگاه اختصاص داشت، حسین راعی با موضوع «میراث جنگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها»، علیرضا رازقی با موضوع «آسیب، ارزش، مرمت»، کیوان جورابچی با موضوع «میراث جنگ در سه اپیزود» و اسکندر مختاری به ارائه دیدگاه‌های تخصصی پرداختند.

در این بخش، بر ضرورت مستندسازی دقیق و علمی خسارات، تعامل مستمر پایگاه‌های میراثی و دانشگاه‌ها، حفاظت از آرشیوها، تقویت «تاب‌آوری دیجیتال» میراث‌فرهنگی پیش، حین و پس از بحران و همچنین توجه به «رد جنگ» و عارضه‌های ایجادشده بر آثار تاریخی تاکید شد.

«رد جنگ» باید در آثار تاریخی حفظ شود

اسکندر مختاری در بخش پایانی نشست با تاکید بر اینکه ملت ایران ملتی ماندگار و ریشه‌دار است، بر اهمیت «ساخت لایه فرهنگ» در فرآیند بازسازی آثار تاریخی تاکید کرد و گفت: بازسازی صرف و مرمت عین‌به‌عین بناها نباید تنها هدف ما باشد؛ چراکه ممکن است در این مسیر بخشی از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی از میان برود.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ آثار و نشانه‌های تخریب ناشی از جنگ در بناهای تاریخی افزود: جنگ، لایه‌ای تازه به تاریخ این آثار افزوده است؛ لایه‌ای که باید برای روایت به آیندگان حفظ شود و به نسل‌های آینده انتقال یابد.

این چهره ماندگار میراث‌فرهنگی همچنین حضور مستمر اهالی فرهنگ در فرآیند بازسازی را ضروری دانست و تصریح کرد: وظیفه قطعی ما بازسازی است، اما وظیفه ملی ما ساخت فرهنگ در فرآیند بازسازی خواهد بود.

