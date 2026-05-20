عاطفه رشنویی، رئیس پایگاه جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در گفت‌وگوباخبرنگارمیراث‌آریا، از برگزاری نشست «تاریخ شوشتر در اسناد مکتوب» همزمان با هفته میراث فرهنگی خبر داد.

رشنویی با اشاره به برگزاری این برنامه در پایگاه میراث جهانی سامانه آبی تاریخی شوشتر گفت: در این نشست، «معرفی رویدادنامه خوزستان» و بررسی سند تاریخی سریانی با نگاهی تازه به تاریخ شوشتر و سازه‌های آبی این شهر انجام می‌شود.

وی افزود: در حاشیه این برنامه، مستند کوتاه «آخرین آسیابان» نیز اکران می‌شود و از استاد آسیابان احمد شربتی تجلیل خواهد شد.

رشنویی با بیان اینکه احمد شربتی از چهره‌های شناخته‌شده و از آخرین آسیابان‌های فعال در مجموعه تاریخی شوشتر به شمار می‌رود، اظهار کرد: او سال‌ها با حفظ شیوه‌های سنتی آسیابانی، بخشی از میراث زنده و شفاهی این مجموعه ارزشمند را پاس داشته است.

رئیس پایگاه جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر همچنین با اشاره به اهمیت این سازه‌ها گفت: سامانه آبی تاریخی شوشتر یکی از شاهکارهای برجسته مهندسی آب در جهان و از آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است که نقش مهمی در تاریخ، اقتصاد و زیست شهری شوشتر داشته و شناخت آن برای پاسداشت میراث فرهنگی کشور ضروری است.

وی زمان برگزاری این نشست را پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰ و مکان آن را خیابان عبدالله بانو، خانه تاریخی مرعشی اعلام کرد.

انتهای پیام/