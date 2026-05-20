انتشار بیانیه اختتامیه همایش فضای شش وجهی؛ خانه، فضای زندگی انسانی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، هیئت مدیره انجمن علمی فضای معماری نو ایران و اعضای هیئت علمی همایش فضای شش وجهی؛ خانه، فضای زندگی انسانی، بیانیه اختتامیه این همایش را صادر کرد.
در بیانیه اختتامیه نخستین همایش ملی فضای شش وجهی؛ خانه، فضای زندگی انسانی، انجمن علمی فضای معماری نو ایران یادآور شده که مفتخر است با همکاری خانه فلامکی و مؤسسه علمی فرهنگی فضا و همراهی و مشارکت بیش از ۱۴۰ پژوهشگر معماری، مرمت، باستانشناسی، شهرسازی و سایر رشتههای همپیوند، با حمایت معنوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، موزه ملی ایران، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر، دانشگاه هنر ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان، دانشگاه علم و هنر، دانشگاه معماری و هنر پارس، انجمن مفاخر معماری ایران، ایکوم ایران، مهندسان مشاور ارگ بم کرمان و مؤسسه فرهنگی هنری اردیبهشت اودلاجان، مرکز تحقیقات و مطالعات بافتهای تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی، نخستین همایش ملی فضای شش وجهی؛ خانه، فضای زندگی انسانی را برگزار کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نخستین همایش ملی فضای شش وجهی؛ خانه، فضای زندگی انسانی، با کد نمایه ISC ۶۷۶۴۸-۰۴۲۵۰ در سه روز از شنبه ۲۶ تا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ هجری خورشیدی در قالب هشت کارگروه موضوعی و دو پنل افتتاحیه و اختتامیه همزمان به سه شکل حضوری، مجازی برخط و مجازی آفلاین در خانه دکتر فلامکی برگزار کرده است.
هیئت مدیره انجمن علمی فضای معماری نو ایران و اعضای هیات علمی همایش فضای شش وجهی؛ خانه، فضای زندگی انسانی، این بیانیه را به عنوان دستاورد همایش نخست و زمینهساز و بن مایه محتوایی برنامهریزی و اجرای همایش ملی دوم اعلام میکند:
در مورد خانه و آینده آن در ایران، لازم میدانیم که:
۱) با آگاهی بیشتر از محتوا و عمق پژوهشهای انجام شده در نسبت خانه و جامعه ایرانی خلاهای مدیریتی شناسایی گردیده و سه موضوع زیر در در توجهات بیشتر پژوهشی و مدیریتی قرار گیرد:
۱-۱) مسئله استحاله روستاها و خانههای روستایی ناشی از پدیده خانه دوم خوش نشینان.
۱-۲) مسئله وضعیت کوچندگان شهری از محله و خانه خود و استحاله بافتار اجتماعی محله.
۲) با تاکید بر اهمیت کیفیت زندگی و ضرورت بازخوانی نقاط قوت و ضعف ضوابط و مقررات ساختمانی و شهری ساخت خانه، توصیه میشود روشهای پیشنهادی زیر در این خصوص مطمح نظر قرار گیرد:
۲-۱ ) شبیهسازی رایانهای فضای حاصل از اعمال هر ضابطه و برابر نهادن آن با فضای کاربردی مشابه در سنت معماری خانه در هر یک از پهنههای اقلیمی کلان سرزمین ایران.
۲-۲ ) شبیهسازی رایانهای فضای حاصل از اعمال هر ضابطه در ایران و برابر نهاد آن در چند نمونه. کلانشهر غربی (از این روی که مغرب زمین خاستگاه معماری مدرنیستی بوده و سعی و خطاهای متعدد و حک و اصلاح های متنوعی در صد و بیست سال اخیر داشته است.)
۲-۳ ) بررسی مطالعات ریختشناسی (مورفولوژی) شهرها و روستاها در پهنههای اقلیمی کلان سرزمین ایران و برابرنهاد محلههای تاریخی با محلههای جدید به جهت دریافت نقش ضوابط و مقررات ساختمانی و شهری در دور شدن از بومگرایی و زمینهگرایی در طراحی خانه.
۳ ) نظر به ضرورت توجه به مفهوم اصالت و پاسداری از حقیقت معماری تاریخی خانههای ایرانی اقتضا مینماید مقولات زیر مطمح نظر دستاندرکاران امور مدیریتی و حفاظت از میراثفرهنگی ایران قرار گیرد:
۳-۱ ) مرمت یک شیوه تفکر است، فرآیندی فرهنگی و مستمر که همزمان به ظرف و مظروف فضا نگاه دارد لذا ضروری است بیش از پیش در کشف و فهم ارزشهای پایدار معماری خانه مانند توجه به محیط زیست، بستر و طبیعت، توجه به انرژیهای پاک و توسعه پایدار و توجه به روابط سازمانی و فضایی انسانی بر پایه مطالعه تجربهی زیسته و مظاهر معماری تلاش گردد.
۳-۲ ) در امر مرمت خانههای تاریخی ضروری است به درک زمان و مکان در مواجهه و مداخله و مرمت خانه به مثابه یک اثر تاریخی اندیشیده و پاسداری از اصالت و حقیقت اثر تماما در اولویت اقدامات مرمتی باشد.
۴ ) در بازشناسی بنیاد خانه در ایران، چنانچه بخواهد به حقیقت نزدیکتر شود، توجه به شناخت این بنیاد از منظر تاویلی در پرتو مطالعات انسانشناسی و باستانشناسی خانه بسیار راهگشا است. چنین رویکردی میتواند تحولات سکونت و شیوه زندگی انسان ایرانی را نسبت به جهان بالا و دنیای معنا بهتر نشان دهد، بیشک تاویل انسانشناختی و باستانشناختی خانه در این زمانهی گسستگی مفهوم خانه، ما را به بنیاد خانه در ایران میتواند نزدیک کند.
۵ ) بازشناسی دقیق وضعیت بحرانی ساخت خانه و معماری ایرانی در این روزگار ضروری میدارد، بیش از پیش، با تمرکز بر پژوهشهای معطوف به شناسایی انواع الگوهای خانهسازی در ادوار گوناگون تاریخی در هر یک از پهنههای اقلیمی کلان و جغرافیای متنوع فرهنگی و قومی سرزمین ایران، راهکارهای روزآمد با توجه به محدودیتهای زمین و توسعه شهرها و معضلات جدی زیست محیطی مدنظر قرار گیرد.
۶ ) شیوه زندگی امروز، بر شکل و اندازه استفاده از فضاهای خانه اثر مستقیم دارد و البته فضای ساخته شده خانه معاصر هم بر شیوه زندگی صاحبخانه و رفتار فردی و اجتماعی روزمره وی اثرگذار است، لذا توجه بیش از پیش به موارد زیر دارای اهمیت است:
۶-۱ ) مسئله جنسیت در خانه امروز و برابرنهاد آن در سنت خانهسازی در ایران متناسب با جغرافیای متنوع فرهنگی و اقلیمی سرزمین ایران.
۶-۲ ) مسئله گروههای سنی (کودک، نوجوان، جوان، میانسال و کهنسال) و شیوه زندگی در خانه امروز و برابر نهاد آن در سنت زندگی خانواده گسترده ایرانی در دوره قاجار و ماقبل آن.
۶-۳ ) مسئله گروههای درآمدی- معیشتی (که به اصطلاح طبقه آسیبپذیر، طبقه متوسط و طبقه مرفه نامیده میشوند) و اثر اقتصادی درآمد-معیشت بر شیوه زندگی امروز در خانه و یا بر شیوه زندگی در خانه امروزی.
۷ ) خانه در ایران در نسبت معنایی و مفهومی و در پیوند با طبیعت در معانی الهی و سرزمینی قرار داشته لذا ضمن تاکید بر بازاندیشی در معانی ازلی طبیعت در نسبت با خانه ایرانی مقتضی است موارد زیر مورد توجه بیشتر قرار گیرد:
۷-۱ ) بررسی مطالعات اقلیمی و خانهسازی در ایران در هر یک از پهنههای اقلیمی سرزمینی (در دوران معاصر و در سنت معماری ایرانی) با توجه به بحرانهای زیست محیطی و تغییرات اقلیمی فراگیر اخیر در منطقه.
۷-۲ ) بررسی مطالعات مکان و زمینهگرایی در خانهسازی در ایران امروز و برابرنهاد آن در سنت خانهسازی در هر یک از پهنههای اقلیم سرزمینی.
۷-۳ ) بررسی مطالعات فرهنگی و معنایی در همنشینی خانه و طبیعت در سنت خانهسازی در هر یک از پهنههای اقلیمی سرزمینی و برابرنهاد آن در خانهسازی در ایران امروز.
۸ ) تصویر خانه ایرانی در هنرها دارای اهمیت ویژهای است لذا بازخوانی اسناد تصاویری و واکاوی معانی خانه از طریق شناخت انواع هنر به ویژه هنرهای تصویری دارای اهمیت ویژه است. محورهای پژوهش در این خصوص میتواند موارد زیر باشد:
۸-۱) خانه ایرانی معاصر در سینما و برابرنهاد آن خانههای معاصر اروپای شمالی و مرکزی و شرقی و غربی، آسیای شرقی، آسیای مرکزی، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی (لاتین) و آفریقای شمالی و مرکزی و جنوبی در سینما.
۸-۲ ) خانه ایرانی قاجار و ماقبل و سنت زندگی ایرانی در قاب سینما.
۸-۳ ) خانه ایرانی در نگارگری و نقاشی ایرانی (دیروز و امروز) و برابرنهاد آن خانه در نقاشی شرق آسیا، مرکز آسیا و خانه در سیر تاریخی نقاشی در مغرب زمین.
۸-۴ ) خانه ایرانی در ارتباط تصویری (هنرگرافیک و تولید کلیپهای تجاری- تبلیغاتی).
۸-۵ ) هنر مجسمهسازی و مسئله معماری داخلی خانه ایرانی دیروز و امروز.
۸-۶ ) مفهوم خانه و سازمان فضایی آن در ادبیات و داستاننویسی ایران و برابرنهاد آن در ادبیات جهان.
هیئت مدیره انجمن علمی فضای معماری نو ایران، امیدوار است که با پشتوانه علمی-پژوهشی حاصل از استمرار و تداوم همکاری پژوهشگرانی که در این سه روز ملاقات شود و ضمن سپاس از نهادهای همکار در برگزاری این همایش ابراز امیدواری میکند به یاری خداوند متعال همایش ملی دوم را در آینده نزدیک برنامهریزی و راهاندازی شود. بدیهی است اهتمام همه جانبه در جهت توجه به ترجیحات در کنار الزامات در تدوین مقررات ساخت خانه، توجه به رفتارهای سکونتی نشات گرفته از الزامات زمانی و مکانی در طراحی خانه معاصر دارای اهمیت است که میبایست در تربیت و آموزش نسل جدید معماران امروز مورد توجه جدی قرار گیرد.
هیئت مدیره انجمن علمی فضای معماری نو ایران بر خود لازم میداند از یک عمر تلاشهای گرانسنگ استاد گرامی، محمد منصور فلامکی، موسس و بنیانگذار انجمن، که در راستای اعتلای معماری و مرمت این سرزمین از هیچ کوششی دریغ نکردهاند، قدردانی کرده و صمیمانه سپاسگزاری کند.
بیانیه همایش فضای شش وجهی؛ خانه، فضای زندگی انسانی، به شرح زیر به امضای هیئت مدیره انجمن علمی فضای معماری نو ایران و اعضای هیئت علمی رسیده است: محمدمنصور فلامکی، محمد حسن طالبیان، ناصر بنیادی، محمدرضا اصلانی، غزال کرامتی، مصطفی پورعلی، سامان کارگر، سیمین حناچی، سیده فاطمه موسوی، مزدا نوبری و مهندس بهروز مرباغی.
