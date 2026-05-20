به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، امروز ۳۰ اردیبهشت‌ماه، در همایش بزرگداشت هفته میراث‌فرهنگی که با حضور سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از پیشکسوتان، مرمتگران و فعالان این حوزه برگزار شد با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در ابعاد فرهنگ، تاریخ، هنر، معماری، عرفان و ادیان، این استان را با دارا بودن ۱۹۶ رشته صنایع‌دستی و یک‌سوم رشته‌های صنایع‌دستی جهان، دارای ظرفیت‌های بی‌بدیلی در این حوزه‌ها معرفی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ضمن قدردانی از مدیریت جهادی استاندار اصفهان گفت: مدیریت استانداری اصفهان مبتنی بر رویکردی مهربانانه و فداکارانه است که زمینه را برای همکاری‌های چندجانبه میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی فراهم آورده است. این تعاملات موجب شد تا چالش‌های سال گذشته در اصفهان با تدبیر مدیریت ارشد استان به شکلی مطلوب مدیریت و فائق آید.

کرم زاده در تشریح اقدامات حمایتی این اداره‌کل برای فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ادامه داد: در پی وقوع مشکلات و آسیب‌های اقتصادی، کارگروه رفع موانع تولید برای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، راهنمایان گردشگری و هتل‌داران تشکیل شد. به‌همین‌منظور تسهیلات ارزان‌قیمت چهار درصدی در کنار بسته‌های حمایتی مالیاتی و بیمه‌ای برای این قشر در نظر گرفته شد که به‌دلیل کارایی بالا، قابلیت تسری به کل کشور را داراست.

او از اصلاح قوانین و مقررات حوزه گردشگری و صنایع‌دستی در جلسات کارشناسی با نمایندگان استان خبر داد و افزود: با بهره‌گیری از توان کارشناسی موجود در استان و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاحات ضروری قوانین برای توسعه گردشگری تدوین شده و در مسیر تصویب نهایی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اعلام اینکه هم‌اکنون ۳۰۰ همت پروژه گردشگری در استان اصفهان در دست اجراست، تصریح کرد: با همت همکاران و همراهی بخش خصوصی، در تمام شاخص‌های ارزیابی وزارتخانه از جمله اشتغال، تسهیلات‌دهی، مرمت و جذب سرمایه‌گذار رشد چشمگیری داشته‌ایم. همچنین ۵ هتل جدید آماده افتتاح است و تا دو ماه آینده مجموعه‌های اقامتی دیگری نیز به بهره‌برداری خواهند رسید که این امر نشان‌دهنده پویایی زیرساخت‌های گردشگری اصفهان است.

کرم زاده با اشاره به نقش خیرین و جامعه هتل‌داران در شرایط بحرانی، از مشارکت فعال این بخش در اسکان و تامین نیازهای هموطنان آسیب‌دیده تقدیر کرد و خواستار حمایت ویژه برای راه‌اندازی موزه منطقه‌ای اصفهان در دوران دولت چهاردهم شد.

او همچنین از تصویب طرح جامع گردشگری اصفهان در شورای برنامه‌ریزی استان خبر داد و آن را مدلی موفق برای اجرا در سطح ملی دانست.