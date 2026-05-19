به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز ۲۹ اردیبهشت ماه، محمدمهدی نصیری کناری مدیرکل امور استان ها و تشکل های مردم نهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اولین مرحله از سفر خود به استان اصفهان و شهر تاریخی اصفهان با حضور داوود آبیان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از هتل پنج ستاره مجلل چهارباغ بازدید کرد.

مدیرکل امور استان ها و تشکل های مردم نهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بازدید از بخش های مختلف این هتل از جمله لابی، اتاق‌ها و سوئیت‌ها، رستوران‌ها، تالارها، فضاهای همایش و مجموعه‌های تفریحی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی باکیفیت و متناسب با جایگاه گردشگری اصفهان تأکید کرد.

در این بازدید ضمن بررسی ظرفیت‌ها و امکانات این مجموعه، میزان انطباق خدمات اقامتی و پذیرایی هتل با استانداردهای ملی و بین‌المللی صنعت گردشگری ارزیابی شد.

داوود آبیان معاون گردشگری استان اصفهان نیز در این بازدید ضمن قدردانی از رویکرد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از پروژه‌های هتلداری و خدمات اقامتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: وجود هتل‌های استاندارد و مجهز همچون هتل مجلل چهارباغ، نقشی کلیدی در تقویت برند گردشگری اصفهان و افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی خواهد داشت.

نصیری کناری در ادامه سفر خود به اصفهان، با حضور در بیمارستان فوق تخصصی میلاد اصفهان، از مجموعه های مختلف این بیمارستان با هدف بررسی ظرفیت‌های درمانی و تخصصی این مرکز در حوزه گردشگری سلامت و ارزیابی زیرساخت‌های موجود به‌منظور گسترش همکاری‌های بین‌بخشی میان حوزه‌های سلامت و گردشگری کشور، در چارچوب سیاست‌های توسعه دیپلماسی گردشگری سلامت بازدید کرد.

او در حاشیه این بازدید گفت: بیمارستان‌های مجهز و استاندارد در کلان‌شهرهایی چون اصفهان، می‌توانند افزون بر تأمین نیازهای داخلی، در جذب بیماران بین‌المللی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه گردشگری سلامت مؤثر واقع شوند. همکاری منسجم میان وزارت میراث فرهنگی و بخش سلامت زمینه‌ساز تحقق دیپلماسی مؤثر گردشگری سلامت خواهد بود.

داوود آبیان نیز در حاشیه این بازدید گفت: با توجه به موقعیت ممتاز و ظرفیت های اصفهان در بهره‌مندی از زیرساخت‌های درمانی و گردشگری، توسعه همکاری‌ها میان بخش دولتی و خصوصی در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار گردشگری سلامت در استان باشد.

مدیرکل امور استان ها و تشکل های مردم نهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سفر خود به شهر تاریخی اصفهان از هتل موزه عباسی اصفهان به عنوان تنها هتل موزه فعال دنیا با هدف بررسی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی این مجموعه فاخر و ارزیابی نقش آن در معرفی میراث ملموس و ناملموس ایران اسلامی در سطح جهانی بازدید کرد.

نصیری کناری در این بازدید با اشاره به جایگاه ممتاز هتل موزه عباسی در صنعت گردشگری کشور گفت: هتل‌موزه عباسی نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند میان معماری اصیل ایرانی و میزبانی معاصر است. استمرار فعالیت این بنای تاریخی در قالب هتل و موزه، نه‌تنها در حفاظت از آثار تاریخی مؤثر بوده، بلکه به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری اصفهان در سطح جهانی کمک کرده است.

