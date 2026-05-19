بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نورالله عبدالهی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۲۹ اردیبهشتماه و در حاشیه برگزاری نشست برنامهریزی رویداد پنجشنبههای هنر اصفهان، با اعلام این مطلب گفت: رویداد پنجشنبههای هنر اصفهان با همکاری و حمایت استاندار، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بهصورت هفتگی درگذر صنایعدستی چهارباغ اصفهان واقع در مجاورت پارک شهید رجایی برگزار میشود.
مسعود نیک آئین دستیار ویژه استاندار اصفهان در گردشگری و امور بینالمللی نیز در حاشیه این نشست ضمن اشاره به مزیتهای بالقوه گذر صنایعدستی، بر لزوم بهرهمندی از ظرفیتهای هنرهای مختلف و حمایت از هنرمندان و فرهیختگان رشتههای مختلف صنایعدستی و ایجاد بستر فرهنگی مناسب برای حضور خانوادهها و جوانان در این گذر تأکید کرد.
گفتنی است آئین افتتاح رویداد پنجشنبههای هنر اصفهان با عنوان «اصفهان روایت عشق و هنر» با میزبانی ۴۵ غرفه روز پنجشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشتماه از ساعت ۱۶ لغایت ۲۲ با حضور مسئولین و مدیران استانی، نخبگان و هنرمندان صنایعدستی اصفهان برگزار میشود.
