نمایشگاه «کاشی ماندگار» با استقبال مردم و مسئولان همراه شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا طالبی امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 با اعلام این خبر افزود: با وجود تعطیلی موزهها، تلاش شد از طریق برگزاری این نمایشگاه، ارتباط مردم با تاریخ و میراثفرهنگی منطقه حفظ شود و فرصتی برای آشنایی بیشتر شهروندان با آثار تاریخی فراهم آید.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جاجرم افزود: در این نمایشگاه آثاری از ادوار مختلف تاریخی به نمایش درآمده است که از جمله آنها میتوان به کاشیهای فیروزهای برجایمانده از بقعه متبرک علیبن مهزیار، نسخ خطی مربوط به روستای تاریخی خراشا از دوره قاجار و مکاتبات اداری کارخانه پنبه جاجرم از دوره پهلوی اول و دوم اشاره کرد.
طالبی با اشاره به استقبال خوب مردم و مسئولان از این نمایشگاه تأکید کرد: برگزاری چنین برنامههایی نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای تاریخی جاجرم، افزایش آگاهی عمومی و تقویت پیوند مردم با میراثفرهنگی منطقه دارد.
