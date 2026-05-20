بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت 1405، در سومین جلسه کمیته اقتصاد فرهنگ استان ضمن گرامیداشت هفته میراثفرهنگی، برنامههایی نظیر رویداد «دیپلماسی میراث»، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در مجموعه آئینهخانه مفخم و پویش «یادگاری ممنوع» را گامهایی عملیاتی برای فرهنگسازی و جریانسازی در حوزه اقتصاد فرهنگ برشمرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی با تبیین پیوند میان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با مولفههای اقتصادی، توسعه بومگردیها، فعالسازی خانههای صنایعدستی نظیر خانه جاجرمی و واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی را از اصلیترین محورهای اقتصادیسازی داراییهای فرهنگی استان دانست و بر ضرورت تعامل حداکثری دستگاهها در این زمینه تأکید کرد.
در ادامه این جلسه، اعضای کمیته ضمن تبادل نظر، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای روستایی تأکید کردند؛ بر این اساس مقرر شد دهیاریهای استان در برگزاری جشنوارههای فرهنگی و گردشگری، ضمن دعوت از دستگاههای اجرایی مرتبط، از توانمندیهای این نهادها برای تقویت رویدادها استفاده کنند.
ارائه فهرست رویدادها و جشنوارههای سال ۱۴۰۵ توسط دستگاههای عضو و تدوین برنامههای عملیاتی برای تحقق شعار سال ظرف یک هفته، از دیگر مصوبات این نشست بود.
همچنین با هدف ترویج فرهنگ خرید محصولات بومی، مقرر شد پویش خرید صنایعدستی استان با مشارکت روابط عمومیهای دستگاههای عضو کمیته و ظرفیتهای آموزشی، بهصورت استانی راهاندازی و اجرایی شود.
