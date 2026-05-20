توسعه گردشگری شهری در گرو تعامل بین بخشی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری در جلسه شورای اسلامی شهر بجنورد در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه توسعه گردشگری شهری را در گرو تعامل مؤثر میان میراث‌فرهنگی و مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: هرجا این تعامل نزدیک‌تر بوده، اتفاقات خوبی در حوزه زیباسازی شهری، جذب سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری رقم خورده و در مقابل، هرجا فاصله‌ای وجود داشته، نازیبایی شهری، رکود سرمایه گذاری و گردشگری مشاهده شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی تأکید کرد: لازم است همکاری‌های جدی‌تری میان دو مجموعه شکل بگیرد تا شاهد تحولات مثبت در شهر باشیم.

دیناری در ادامه با اشاره به راه‌اندازی میز "گردشگری شهری" به‌عنوان بستری برای رفع دغدغه‌های مشترک با مدیریت شهری افزود: مأموریت میراث‌فرهنگی و گردشگری ماهیتی فرابخشی دارد و این حوزه به‌تنهایی نمی‌تواند اهداف خود را محقق کند؛ بنابراین تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه مدیریت شهری، ضرورتی انکارناپذیر است.

او با اشاره به کمرنگ بودن تابلوهای راهنمای بناهای تاریخی در شهر بجنورد، خواستار تقویت این بخش شد و همچنین بر لزوم معافیت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای اقامتی به‌منظور رشد و توسعه اقتصاد گردشگری شهر تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی با اشاره به ثبت ملی بجنورد به‌عنوان «شهر گلیم و سفره کردی»، راه‌اندازی دبیرخانه شهر ملی گلیم را در راستای تقویت برندینگ شهری ضروری دانست.

دیناری در پایان از پیشنهاد خواهرخواندگی شهر بجنورد با شهر میبد، به‌عنوان شهر جهانی زیلو، خبر داد و گفت: با همکاری مدیریت شهری، پیشنهاد می شود در آینده نزدیک هیئت‌هایی از دو شهر برای سفر، تعامل و امضای تفاهم‌نامه با محوریت شهرداری بجنورد و میراث فرهنگی و گردشگری اعزام شوند.

