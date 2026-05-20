۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۱

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:

رویداد دیپلماسی میراث، اقدامی خلاقانه برای معرفی ظرفیت‌های خراسان شمالی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی، رویداد «دیپلماسی میراث» را اقدامی خلاقانه از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دانست و بر لزوم بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای رونق اقتصاد گردشگری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طاهر رستمی سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در رویداد دیپلماسی میراث با اشاره به ظرفیت‌های فراوان اما کمتر معرفی‌شده حوزه میراث‌فرهنگی خراسان شمالی اظهار کرد: هرچقدر بتوانیم از طریق برگزاری چنین رویدادهایی استان را بیشتر معرفی کنیم، توجهات بیشتری به خراسان شمالی جلب خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و احتماعی استاندار خراسان شمالی افزود: باید ابتدا زمینه معرفی آثار را فراهم کنیم و سپس از این ظرفیت‌ها برای ایجاد یک گردش اقتصادی ـ فرهنگی بهره ببریم. لازم است پیشران‌های توسعه استان از جمله کشاورزی، صنعت و گردشگری را فعال کنیم تا چرخ توسعه به‌حرکت درآید.

رستمی با تأکید بر نقش رسانه‌ها و فعالان حوزه میراث در معرفی استان، گفت: باید آسیب‌شناسی دقیقی انجام دهیم و از ظرفیت همه دستگاه‌ها استفاده کنیم تا اقتصاد گردشگری را در استان رونق ببخشیم.

او در ادامه با اشاره به پویش فرهنگی یادگاری ممنوع، اجرای آن را اقدامی جالب و اثرگذار خواند و تصریح کرد: باید روی چنین پویش‌های فرهنگی بیشتر کار و سرمایه‌گذاری شود.
او همچنین حضور شبانه مردم در خیابان‌ها را ریشه‌دار در سبقه تاریخی و تمدنی مردم خراسان شمالی دانست و افزود: این ریشه‌های تاریخی و فرهنگی باید بیشتر شناسایی و معرفی شوند.

این رویداد در حالی برگزار شد که مسئولان بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از میراث‌فرهنگی و تبدیل آن به یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار استان تأکید کردند.

