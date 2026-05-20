به گزارش خبرنگار میراثآریا، طاهر رستمی سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه در رویداد دیپلماسی میراث با اشاره به ظرفیتهای فراوان اما کمتر معرفیشده حوزه میراثفرهنگی خراسان شمالی اظهار کرد: هرچقدر بتوانیم از طریق برگزاری چنین رویدادهایی استان را بیشتر معرفی کنیم، توجهات بیشتری به خراسان شمالی جلب خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و احتماعی استاندار خراسان شمالی افزود: باید ابتدا زمینه معرفی آثار را فراهم کنیم و سپس از این ظرفیتها برای ایجاد یک گردش اقتصادی ـ فرهنگی بهره ببریم. لازم است پیشرانهای توسعه استان از جمله کشاورزی، صنعت و گردشگری را فعال کنیم تا چرخ توسعه بهحرکت درآید.
رستمی با تأکید بر نقش رسانهها و فعالان حوزه میراث در معرفی استان، گفت: باید آسیبشناسی دقیقی انجام دهیم و از ظرفیت همه دستگاهها استفاده کنیم تا اقتصاد گردشگری را در استان رونق ببخشیم.
او در ادامه با اشاره به پویش فرهنگی یادگاری ممنوع، اجرای آن را اقدامی جالب و اثرگذار خواند و تصریح کرد: باید روی چنین پویشهای فرهنگی بیشتر کار و سرمایهگذاری شود.
او همچنین حضور شبانه مردم در خیابانها را ریشهدار در سبقه تاریخی و تمدنی مردم خراسان شمالی دانست و افزود: این ریشههای تاریخی و فرهنگی باید بیشتر شناسایی و معرفی شوند.
این رویداد در حالی برگزار شد که مسئولان بر ضرورت همکاری میان دستگاههای اجرایی برای صیانت از میراثفرهنگی و تبدیل آن به یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار استان تأکید کردند.
