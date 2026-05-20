به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری در رویداد دیپلماسی میراث خراسان شمالی که سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با تأکید بر اینکه میراث‌فرهنگی متعلق به همه است، اظهار کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی استان است.

دیپلماسی میراث؛ زبان مشترک مدیران برای حفاظت از هویت فرهنگی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی هدف از برگزاری رویداد دیپلماسی میراث را ایجاد ارتباط مؤثرتر با زبان میراث و افزایش تعامل میان مدیران دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: این رویداد با هدف ایجاد هم‌افزایی، همگرایی و مسئولیت‌پذیری مشترک برای حفاظت، حمایت و صیانت از هویت فرهنگی خراسان شمالی برگزار شده است.

پیشتازی استان در جذب سرمایه‌گذار برای مرمت بناهای تاریخی

او در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت خیرین برای مرمت آثار تاریخی بر اساس بند (خ) ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: خراسان شمالی در جذب سرمایه‌گذار برای مرمت بناهای تاریخی در بین استان‌های کشور پیشتاز بوده و در این راستا، مرمت خانه تاریخی جاجرمی و آب‌انبار صفی‌آباد با جذب سرمایه‌گذار خیر در دستور کار قرار گرفته است.

مسئولیت مرمت بناهای ثبت‌شده با دستگاه های متولی است

دیناری با ابهام‌زدایی درباره مسئولیت مرمت بناهای ثبت‌شده تأکید کرد: ثبت یک بنا توسط میراث‌فرهنگی به معنای الزام مرمت آن توسط این اداره‌کل نیست، بلکه دستگاه متولی یا مالک بنا مسئول حفاظت، مرمت و احیای اثر ثبت‌شده را زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی است و بعضا میراث فرهنگی می تواند مطالبه گری نیز در این ارتباط داشته باشد. کما اینکه تا کنون نیز اقدامات زیادی برای مرمت بناهای مختلف توسط این دستگاه انجام شده است.

امضای میثاق‌نامه دیپلماسی میراث

در ادامه این رویداد میثاق‌نامه دیپلماسی میراث به منظور تثبیت تعهدات مشترک و نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت در حفاظت از میراث فرهنگی توسط معاون سیاسی و اجتماعی استانداری و مدیران حاضر در جلسه امضا شد. امضای این میثاق‌نامه گامی مؤثر در راستای هماهنگی بین‌بخشی و مسئولیت‌پذیری جمعی برای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان به شمار می‌رود.

پاسداشت تلاش استادکاران در صیانت از میراث تاریخی

در بخش پایانی با هدف پاسداشت تلاش‌های بی‌وقفۀ فعالان این عرصه، از استادکاران حوزه میراث‌فرهنگی که در مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی و ابنیه فرهنگی استان نقش‌آفرینی کرده‌اند، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.