به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم بجنورد با هدف آشنایی مدیران با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان و هم افزایی برای حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی برگزار شد. مدیران حاضر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مجموعه، در جریان آخرین وضعیت بنا، اقدامات مرمتی انجام‌شده و برنامه‌های آتی برای صیانت و معرفی مجموعه مفخم قرار گرفتند.

در جریان این بازدید، پویش فرهنگی «یادگاری ممنوع» توسط مدیران اجرایی در محوطه مجموعه امضا شد. این پویش با هدف فرهنگ‌سازی و دعوت از شهروندان و گردشگران برای خودداری از نوشتن یادگاری و ایجاد هرگونه آسیب بر دیوارها و بدنه بناهای تاریخی طراحی شده است. مسئولان میراث‌فرهنگی معتقدند چنین رفتارهایی از مهم‌ترین عوامل تخریب تدریجی آثار تاریخی به شمار می‌رود و ارتقای آگاهی عمومی می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از این آسیب‌ها داشته باشد.

پویش «یادگاری ممنوع» تلاش دارد با مشارکت مدیران، فعالان فرهنگی و عموم مردم، توجه بیشتری به ارزش آثار تاریخی جلب کرده و اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی را یادآوری کند. این پویش به‌عنوان یک حرکت نمادین، بر ضرورت حمایت و همکاری دستگاه‌ها در صیانت از بناهای تاریخی تأکید دارد.

در حاشیه این برنامه، بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی و گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بناهای تاریخی تأکید شد.

