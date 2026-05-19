۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۲

اجرای پویش «یادگاری ممنوع» در بازدید مدیران دستگاه‌های اجرایی از مجموعه تاریخی مفخم

در دومین روز از هفته میراث‌فرهنگی، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در قالب رویداد "دیپلماسی میراث" از مجموعه فرهنگی‌تاریخی مفخم بجنورد بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم بجنورد با هدف آشنایی مدیران با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان و هم افزایی برای حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی برگزار شد. مدیران حاضر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مجموعه، در جریان آخرین وضعیت بنا، اقدامات مرمتی انجام‌شده و برنامه‌های آتی برای صیانت و معرفی مجموعه مفخم قرار گرفتند.
در جریان این بازدید، پویش فرهنگی «یادگاری ممنوع» توسط مدیران اجرایی در محوطه مجموعه امضا شد. این پویش با هدف فرهنگ‌سازی و دعوت از شهروندان و گردشگران برای خودداری از نوشتن یادگاری و ایجاد هرگونه آسیب بر دیوارها و بدنه بناهای تاریخی طراحی شده است. مسئولان میراث‌فرهنگی معتقدند چنین رفتارهایی از مهم‌ترین عوامل تخریب تدریجی آثار تاریخی به شمار می‌رود و ارتقای آگاهی عمومی می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از این آسیب‌ها داشته باشد.
پویش «یادگاری ممنوع» تلاش دارد با مشارکت مدیران، فعالان فرهنگی و عموم مردم، توجه بیشتری به ارزش آثار تاریخی جلب کرده و اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی را یادآوری کند. این پویش به‌عنوان یک حرکت نمادین، بر ضرورت حمایت و همکاری دستگاه‌ها در صیانت از بناهای تاریخی تأکید دارد.
در حاشیه این برنامه، بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی و گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی جهت ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بناهای تاریخی تأکید شد.

کد خبر 1405022902193
نوشین سبحانی
دبیر محمد آوخ

