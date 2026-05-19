به گزارش خبرنگار میراثآریا، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه در نشست مدیر بینالملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، دو طرف با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه سلامت، بر استفاده هدفمند از بیمارستانهای دارای مجوز IPD بهعنوان زمینه قانونی پذیرش بیماران خارجی تأکید کردند و توسعه همکاری با دفاتر خدمات مسافرتی استان و استانهای همجوار را از الزامات جذب گردشگر سلامت برشمردند.
همچنین بر ضرورت ایجاد شبکه هماهنگ میان بخش درمان، فعالان گردشگری و بخش خصوصی تأکید شد تا ضمن معرفی توانمندیهای پزشکی استان، زمینه افزایش ورود بیماران و گردشگران خارجی فراهم شود.
در پایان این دیدار، دو طرف آمادگی خود را برای برگزاری نشست تخصصی گردشگری سلامت با حضور فعالان این حوزه در خراسان شمالی و خراسان رضوی اعلام کردند تا با بررسی راهکارهای اجرایی، مسیر توسعه این بخش بهصورت هدفمند و منسجم دنبال شود.
