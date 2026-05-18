به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمدیناری گفت: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در این نشست تخصصی که با سخنرانی دکتر احمد نیک‌گفتار همراه بود، موضوع بررسی و شناخت معماری دست‌کندهای روستاهای جهان‌بان، بام و صفی‌آباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در این خصوص اظهار کرد: برگزاری این نشست با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مناطق یادشده و تبیین اهمیت حفظ و مطالعه فضاهای دست‌کند در شمال خراسان انجام شد.

دیناری افزود: پرداختن به موضوعات پژوهشی و تخصصی در حوزه میراث‌فرهنگی، زمینه‌ساز شناخت بهتر جاذبه‌ها و ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان و تقویت نگاه علمی به حفاظت از آثار تاریخی است.

او ادامه داد: برگزاری این برنامه هم‌زمان با آغاز هفته میراث‌فرهنگی، فرصت مناسبی برای توجه دوباره به جایگاه میراث تاریخی و فرهنگی خراسان شمالی و نقش آن در هویت و پیشینه این خطه فراهم کرد.

انتهای پیام/