به گزارش خبرنگار میراثآریا، وحید محمودیفر، با اعلام این خبر افزود: این نمایشگاه شنبهشب ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در محل چهارراه مرکزی شهر گرمه با هدف حمایت از تولیدات بومی، توانمندسازی هنرمندان و فعالان مشاغل خانگی و ایجاد فضای عرضه مستقیم محصولات به شهروندان برپا شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گرمه افزود: در این رویداد، هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، محصولات متنوع صنایعدستی و فرآوردههای خانگی خود را عرضه کردند که با استقبال قابل توجه شهروندان و مسئولان شهرستان مواجه شد و زمینه رونق اقتصادی و معرفی ظرفیتهای بومی منطقه را فراهم کرد.
محمودیفر با اشاره به همکاریهای بینبخشی در برگزاری این برنامه اظهار کرد: نمایشگاه «هزار بازار، هزار میدان» با همکاری اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گرمه و بنیاد علوی برگزار شد و استمرار چنین برنامههایی میتواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی و توسعه پایدار منطقه داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: حمایت از صنایعدستی و مشاغل خانگی، علاوه بر حفظ هنرهای سنتی، زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارها در سطح شهرستان خواهد بود.
