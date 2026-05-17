۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۵

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی «هزار بازار، هزار میدان» در شهرستان گرمه

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی «هزار بازار، هزار میدان» در شهرستان گرمه

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات مشاغل خانگی با عنوان «هزار بازار، هزار میدان» هم‌زمان با تجمعات شبانه مردمی برگزار شد و با استقبال خوب مردم و مسئولان همراه بود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید محمودی‌فر، با اعلام این خبر افزود: این نمایشگاه شنبه‌شب ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در محل چهارراه مرکزی شهر گرمه  با هدف حمایت از تولیدات بومی، توانمندسازی هنرمندان و فعالان مشاغل خانگی و ایجاد فضای عرضه مستقیم محصولات به شهروندان برپا شد.
سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه افزود: در این رویداد، هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، محصولات متنوع صنایع‌دستی و فرآورده‌های خانگی خود را عرضه کردند که با استقبال قابل توجه شهروندان و مسئولان شهرستان مواجه شد و زمینه رونق اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های بومی منطقه را فراهم کرد.
محمودی‌فر با اشاره به همکاری‌های بین‌بخشی در برگزاری این برنامه اظهار کرد: نمایشگاه «هزار بازار، هزار میدان» با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه و بنیاد علوی برگزار شد و استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی و توسعه پایدار منطقه داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: حمایت از صنایع‌دستی و مشاغل خانگی، علاوه بر حفظ هنرهای سنتی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارها در سطح شهرستان خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022701898
نوشین سبحانی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha